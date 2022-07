Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vereinigtes Königreich: Verbraucherpreise (Mittwoch, 20. Juli 2022): Im Juni dürften die Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich um 9,2% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein, so die Analysten der DekaBank.Euroland: Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (Donnerstag, 21. Juli 2022): Bei dieser Ratssitzung dürfte die EZB den Hauptrefinanzierungs- und den Einlagensatz um jeweils 25 Basispunkte anheben. Gleichzeitig dürfte sie die Absicht bekräftigen, bei der Sitzung am 8. September einen größeren Zinsschritt vorzunehmen, da sich der mittelfristige Inflationsausblick nicht verbessert habe. Um bei der Anhebung der Leitzinsen freie Hand zu haben, hätten Präsidentin Lagarde und andere Ratsmitglieder flankierende Maßnahmen gegen ungerechtfertigt hohe Risikoprämien auf den Staatsanleihemärkten als unerlässlich bezeichnet. Einige nationale Notenbankpräsidenten hätten jedoch Bedenken aus geldpolitischen, rechtlichen und politischen Gründen geäußert. Ob ein entsprechendes Instrument bereits bei dieser Sitzung in Gänze angekündigt werde, sei daher ungewiss.Euroland: Einkaufsmanagerindex (Freitag, 22. Juli 2022): Über der europäischen Wirtschaft schwebr die erhebliche Gefahr eines Gasimportstopps aus Russland. Die Verunsicherung bei Unternehmen und privaten Haushalten sei hoch. Daneben würden Lieferengpässe, Arbeitskräftemangel, hohe Energiepreise und steigende Corona-Infektionen große Herausforderungen für die Wirtschaft in Euroland bleiben. Dies mache sich auch beim Einkaufsmanagerindex im Juli bemerkbar. Dies gelte sowohl für den Teilindex der Dienstleister als auch für den Teilindex der Industrie. Vielmehr als ein schwaches Wachstumssignal dürfte der Einkaufsmanagerindex im Juli nicht zu bieten haben. (15.07.2022/ac/a/m)