Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA: Bruttoinlandsprodukt (Donnerstag): Die US-Wirtschaft hat sich auch im ersten Quartal trotz der deutlich gestiegenen Zinsen erstaunlich gut entwickelt, so die Analysten der DekaBank.Deutschland: Bruttoinlandsprodukt (Freitag): Es sei noch nicht lange her, dass vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und der starken Zinsanstiege für das erste Quartal 2023 allgemein eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts erwartet worden sei. Dank staatlicher Unterstützungsmaßnahmen, einer vorausschauenden Erdgasbeschaffungspolitik der Bundesregierung und Einsparungen der Wirtschaftsteilnehmer sei es gelungen, die befürchtete Energieknappheit abzuwenden. In der Folge sei es zu einer spürbaren Aufwärtsrevision der Dezember-Konjunkturindikatoren und unerwartet starken Wirtschaftsdaten im Januar und Februar gekommen. Hiernach sei nicht nur eine Schrumpfung unwahrscheinlich geworden, vielmehr erscheine inzwischen sogar ein erfreulicher Anstieg möglich.Deutschland: Verbraucherpreise (Freitag): In Deutschland dürfte sich der Rückgang der Inflation im April zunächst nicht weiter fortgesetzt haben. Der Beitrag der Verbraucherpreise von Energiegütern dürfte wieder zunehmen, denn deren zwischenzeitliche Rückgänge im April letzten Jahres würden nun aus der Betrachtung herausfallen. Andererseits sollte aber die Teuerung bei Lebensmitteln nachlassen. Hier würden Basiseffekte dämpfend wirken, und das Potenzial für saisonbedingte Preissenkungen sei sehr groß. Die Analysten der DekaBank rechnen insgesamt mit einer unveränderten Jahresrate des Verbraucherpreisindex von 7,4%. Demgegenüber dürfte die des HVPI auf 8,0% ansteigen, weil die starken saisonalen Preisererhöhungen bei Pauschalreisen und Hotelübernachtungen ein höheres Gewicht hätten als im Vorjahr. (Ausgabe 21.04.2023) (24.04.2023/ac/a/m)