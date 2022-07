Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of England: Zinsentscheid (Donnerstag, 4. August 2022): Zum sechsten Mal in Folge dürfte die Bank of England beim Zinsentscheid im August ihren Leitzins erhöhen, so die Analysten der DekaBank.Deutschland: Produktionsdaten (Freitag, 5. August 2022): Die deutschen Produktionsdaten würden im Juli wenig Bewegung zeigen, und das sei in diesen Zeiten schon eine gute Nachricht. Von der Industrie gebe es widersprüchliche Hinweise: Während die Automobilindustrie die Produktion etwas gedrosselt habe, sei die Stahlerzeugung angestiegen. Unterm Strich erwarten die Analysten der DekaBank einen leichten Anstieg der industriellen Erzeugung. Dem stünden wohl eine Drosselung der Energieproduktion und der Bauproduktion gegenüber. Zusammen mit der Produktion im produzierenden Gewerbe werde auch die Dienstleistungsproduktion gemeldet. In den letzten Monaten habe deren Stärke die Schwäche im produzierenden Gewerbe kompensiert. Doch der Nachholprozess nach dem Ende des Corona-Lockdowns laufe hier allmählich aus.USA: Arbeitsmarktbericht (Freitag, 5. August 2022): Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli dürfte bestätigen, dass die Aufwärts-Dynamik am Arbeitsmarkt zunehmend schwächer werde. Der Corona-bedingte Nachholeffekt habe in den vergangenen Monaten langsam an Bedeutung verloren. Zugleich drohe eine zyklische Abschwächung aufgrund der massiven geldpolitischen Straffung in den vergangenen Monaten. Frühindikatoren wie beispielsweise die Stimmungsindikatoren und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden eine geringere Expansionsdynamik andeuten, nicht jedoch einen unmittelbaren Einbruch am Arbeitsmarkt. Dies könne zweierlei bedeuten: Entweder sei der US-Arbeitsmarkt sehr widerstandsfähig, oder die Bremseffekte seien aufgrund der üblichen Wirkungsverzögerungen der Geldpolitik auf die Konjunktur noch nicht eingetreten. (29.07.2022/ac/a/m)