Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft Chinas hat in den vergangenen Monaten deutlich an Schwung verloren, so die Analysten der DekaBank.Wie lange würden die Überschuss-Ersparnisse noch reichen? Die privaten US-Haushalte hätten während der Corona-Krise mehrfach von erheblichen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen profitiert. Die Hilfen seien üppig und die Kaufmöglichkeiten beschränkt gewesen, sodass viele dieser Gelder in die Ersparnis gewandert seien. Bekannt sei, dass sich diese Überschuss-Ersparnisse deutlich verringert hätten und perspektivisch eine schwächere Konsumdynamik drohe. Der Monat Juni scheine hiervon allerdings nicht betroffen zu sein. Zeitnahe Konsumindikatoren würden andeuten, dass die Einzelhandelsumsätze relativ unauffällig gegenüber dem Vormonat angestiegen sein sollten. Insbesondere von den höheren Verkaufszahlen im Automobilbereich dürfte ein Umsatzschub erfolgen.Im Juni dürfte sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich verlangsamt haben und die Jahresveränderungsrate auf 8,2% zurückgegangen sein. Dabei würden insbesondere die Kraftstoffpreise mit einem Rückgang um 25% gegenüber dem Vorjahr die Gesamtinflationsrate kräftig nach unten drücken. Auch sei ein Rückgang der Nahrungsmittelpreise zu erwarten, wie es die Daten zum Ladenpreisindex nahelegen würden. Die Bank of England würde allerdings vielmehr Rückgänge bei der Kerninflation (Abgrenzung ohne Energie und Nahrungsmittel) begrüßen. Diese sei zuletzt zwei Mal in Folge angestiegen und habe ein Dreißigjahreshoch von 7,1% erreicht. (14.07.2023/ac/a/m)