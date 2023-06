Die Inflation im Euroraum dürfte im Juni weiter auf 5,6% zurückgegangen sein. Ausschlaggebend hierfür seien vor allem Basiseffekte. So dürften die Verbraucherpreise sowohl von Energiegütern als auch von Lebensmitteln im Monatsvergleich weitgehend unverändert geblieben sein, während die starken Preiserhöhungen des Vorjahresmonats aus der Betrachtung herausfallen würden. Im Gegensatz dazu würden die Analysten mit einer wieder auf 5,5% ansteigenden Kernrate rechnen. Hier komme es zu einem positiven Basiseffekt infolge der Einführung des 9-Euro-Tickets im Juni 2022. Zudem würden sich saisonal übliche Preiserhöhungen im Bereich Tourismus in diesem Jahr stärker auf die Inflation auswirken, da die entsprechenden Gewichte im Warenkorb erhöht worden seien.



FED Chef Jerome Powell habe beim jüngsten FED-Zinsentscheid auf die unverändert hohe Inflationsrate des Deflators der privaten Konsumausgaben in der Abgrenzung ohne Lebensmittel und Energie hingewiesen. Im Mai dürfte diese Jahresteuerungsrate erneut bei 4,7% gelegen haben. Mit Blick auf die Zusammensetzung würden die Analysten im Güterbereich einen leichten Rückgang der Inflationsrate erwarten.



Auch die Mietinflation dürfte erstmals seit Januar 2021 gegenüber dem Vormonat gesunken sein. Allerdings dürfte die Inflation im Bereich der Dienstleistungen ohne Mieten, auf die Powell in den vergangenen Monaten häufig verwiesen habe, im Mai weiter zugenommen haben. Mit Blick auf den Zinsentscheid Ende Juli seien diese Daten von Bedeutung, denn die Juni-Daten würden erst nach der Sitzung veröffentlicht. (23.06.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es läuft nicht rund in Deutschland, so die Analysten der DekaBank.Zwar belebe sich die Konsumnachfrage perspektivisch durch die sinkende Inflation und schneller steigende Löhne. Für die Unternehmen sei letzteres jedoch eine Belastung. Hinzu komme, dass die konjunkturellen Bremsspuren der immer restriktiveren Geldpolitik - hierzulande, wie auch in vielen Handelpartnerländern - immer deutlicher würden. Zudem scheine entgegen vieler Erwartungen der Zinsgipfel noch nicht erreicht zu sein. Nachdem im Mai vor allem die Geschäftserwartungen gesunken seien, ziehe nun die Beurteilung der Geschäftslage nach. In der Summe ergebe sich ein zweiter deutlicher Rückgang des ifo Geschäftsklimas im Juni.