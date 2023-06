Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Jahresteuerungsrate der US-Verbraucherpreise dürfte im Mai relativ deutlich gefallen sein, so die Analysten der DekaBank.Nach zehn Leitzinserhöhungen in Folge werde die FED bei diesem Zinsentscheid keine weitere Anhebung beschließen. Dies habe der designierte Vize-Chef Philip Jefferson in der letzten wichtigen Rede kurz vor der sogenannten "Blackout Periode" deutlich gemacht. Dies bedeute aber nicht, dass weitere Leitzinserhöhungen bei den kommenden Meetings vollkommen ausgeschlossen wären. Die Tendenz zur weiteren geldpolitischen Straffung dürfte weiterhin höher sein als zur geldpolitischen Lockerung. Darauf dürfte auch FED-Chef Powell in der anschließenden Pressekonferenz verweisen. Die Geldpolitik sei erst dann erfolgreich gewesen, wenn sich das Inflationsumfeld nachhaltig normalisiert habe. Mit diesem Zinsentscheid würden auch neue Projektionen veröffentlicht. Insgesamt dürfte der Änderungsbedarf überschaubar sein.Die EZB dürfte die Leitzinsen bei dieser Ratssitzung erneut um 25 Basispunkte anheben und eine weitere Straffung in Aussicht stellen, über deren genaues Ausmaß aber im Vagen bleiben würden. Die neuen makroökonomischen Projektionen würden einerseites einen stärkeren Trend der zugrundeliegenden Inflation widerspiegeln, andererseits aber auch niedrigere Energiepreise und eine etwas restriktivere Geldpolitik. Im Resultat dürfte die Inflation die Zielmarke von 2% weiterhin erst im Jahr 2025 erreichen. Auf der Pressekonferenz dürfte Präsidentin Lagarde vor allem die Unsicherheit darüber betonen, wann und wie stark sich die bereits erhebliche Straffung der Geldpolitik auf die Realwirtschaft und die Inflation auswirken werde. (09.06.2023/ac/a/m)