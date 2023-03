Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nimmt man die Finanzmarktanalysten als Maßstab, dann müsste die Stimmung der Unternehmen als Reaktion auf die Bankenprobleme deutlich sinken, so die Analysten der DekaBank.Aufgrund ausgeprägter Basiseffekte im Bereich Energie dürfte die Inflation im Euroraum im März relativ deutlich auf 7,0% zurückgegangen sein. Vor einem Jahr habe der Kriegsausbruch in der Ukraine den ohnehin nach oben gerichteten Verbraucherpreisen von Energiegütern einen zusätzlichen Schub versetzt. Da diese Ereignisse nun nicht mehr von der im Vorjahresvergleich gemessenen Teuerung abgebildet würden, nehme die Inflationsrate rein mechanisch ab. Demgegenüber dürfte die Kerninflationsrate weiter auf 5,7% gestiegen sein. Trotz nachlassender Lieferengpässe und wieder gesunkener Energiekosten würden die Unternehmen ihre Preise weiter anheben, weil sie sich sowohl einer kräftigen Nachfrage als auch hohen Lohnforderungen der Arbeitnehmer gegenübersehen würden.Die Inflationsproblematik sei in den USA zuletzt durch die Ereignisse um die SVB-Bank etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Allerdings sei sie damit weiterhin nicht gelöst. Im Februar dürfte das von der Fed präferierte Inflationsmaß, der Deflator für private Konsumausgaben, zwar einen leichten Rückgang zeigen. Lasse man allerdings Lebensmittel und Energie außen vor, dann steige die Jahresteuerungsrate leicht an. FED-Chef Powell bevorzuge zurzeit sogar die noch engere Abgrenzung "Dienleistungen ohne Mieten". Hiernach dürfte die Jahresrate sogar von 4,3% auf 4,8% ansteigen. Zu beachten sei auch die Entwicklung der verfügbaren Einkommen. Diese dürften aufgrund des Wegfalls eines Sondereffekts im Vormonat sehr deutlich gegenüber Januar gesunken sein. (24.03.2023/ac/a/m)