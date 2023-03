Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In China beginnt der Nationale Volkskongress, auf dem das Wirtschaftswachstumsziel für 2023 verkündet wird, so die Analysten der DekaBank.Der Dezember habe bei den deutschen Konjunkturindikatoren einen herben Einbruch gebracht. Besonders stark sei es mit -8% im Vormonatsvergleich (mom) in der Bauproduktion nach unten gegangen, in der Industrie seien es "nur" -2,1% mom gewesen. Trotz der allgemeinen Baukrise dürfte die Produktion angesichts geringerer witterungsbedingter Behinderungen einen positiven Rückprall hingelegt haben. Auch in der Industrie sei es im Januar wieder etwas aufwärts gegangen. Doch in beiden Bereichen könne der Dezembereinbruch nicht ausgeglichen werden. Die Energieproduktion sollte sogar weiter zurückgehen. Für das Produzierende Gewerbe als Ganzes würden die Analysten im Januar einen relativ geringen Anstieg der Produktion im Vergleich zum Rückgang im Vormonat erwarten.Mit der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts für Januar habe die Phase starker Renditeanstiege sowohl in den USA als auch in Europa begonnen. Mit etwas Abstand betrachtet sei allerdings zunehmend klarer geworden, dass eine Kombination von verschiedenen zeitlich befristeten Faktoren zu der damaligen großen Überraschung beigetragen habe. Der Bericht für Februar werde daher nach Einschätzung der Analysten deutlich schwächer ausfallen. Die Verzerrungen hätten die Bereiche der Unternehmensumfrage, sprich Beschäftigung und Wochenarbeitszeit, und nicht die Haushaltsbefragung betroffen. Die Arbeitslosenquote dürfte daher relativ unbeeindruckt bei 3,4% verharren. (03.03.2023/ac/a/m)