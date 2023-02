Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im vierten Quartal 2022 dürfte sich die Wachstumsdynamik der Nicht-Euro-Länder Schweden, Dänemark und der Schweiz deutlich unterschieden haben, so die Analysten der DekaBank.Die chinesische Wirtschaft befinde sich nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen Anfang Dezember in einer Erholungsphase. Getrieben worden sei die Entwicklung im Januar vor allem vom Dienstleistungsgewerbe, doch auch für die Industrie habe sich das Umfeld verbessert. Die zuvor bestehenden Restriktionen hätten das Verarbeitende Gewerbe jedoch weniger stark belastet, weshalb hier die Erholung schwächer ausgefallen sei. Hinzu komme die Schwäche des Exportsektors, und die angestrebte Stabilisierung des Immobiliensektors stehe noch am Anfang. Daher dürfte sich der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Februar zwar weiter nach oben entwickelt haben, doch würden die Analysten einen nur moderaten Anstieg von 50,1 auf 50,5 Punkte erwarten.Die Inflation im Euroraum dürfte im Februar auf 8,0% gegenüber dem Vorjahr nachgelassen haben. Ausschlaggebend hierfür seien erneut die Verbraucherpreise von Energiegütern gewesen. Starken Anstiegen vor Jahresfrist stünden nun überwiegend Rückgänge im Monatsvergleich gegenüber. Im Gegensatz dazu würden die Analysten mit fortgesetzten Preiserhöhungen bei Lebensmitteln sowie einer unveränderten Kerninflationsrate von 5,3% rechnen. Letztere spiegele wider, dass bei den Verbraucherpreisen von Industriegütern die Weitergabe gestiegener Material- und Energiekosten zwar nachlasse, der Preisauftrieb bei Dienstleistungen aber zunehme. Ursächlich hierfür seien neben steigenden Lohnkosten auch die veränderten Gewichte im Warenkorb, die im Januar noch einen dämpfenden Einfluss gehabt hätten. (24.02.2023/ac/a/m)