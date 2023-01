Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Produktion im deutschen Produzierenden Gewerbe dürfte im November zugelegt haben, so die Analysten der DekaBank.Die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise werde sich im Dezember weiter vermindert haben. Die Entwicklung der Energiepreise habe hierbei die Hauptrolle gespielt. Deren Jahresteuerungsrate dürfte mit gut 6% erstmals seit Februar 2021 in den einstelligen Bereich gefallen sein. Hingegen sei die Moderierung im Bereich der Lebensmittel weiterhin zäh geblieben - hier könnte sogar ein leichter Anstieg gemeldet werden. In der Abgrenzung ohne Lebensmittel und Energie würden die Analysten ebenfalls einen Rückgang der Inflationsrate erwarten. Zwar habe die Mietinflation ihren Zenit noch nicht erreicht. Aber die Entspannung bei der Lieferkettenproblematik dürfte für weitere Preisrückgänge in einigen Teilbereichen gesorgt haben.Man sei mit vielen Hoffnungen in das vergangene Jahr gestartet. Corona sollte überwunden werden und die Wirtschaft, von den Lockdownfesseln befreit, kräftig Fahrt aufnehmen. Es sei anders gekommen. Der russische Überfall auf die Ukraine habe die Energiekosten explodieren lassen und die schon vorhandenen inflationären Tendenzen verstärkt. In der Folge hätten den Corona-Nachholeffekten Belastungen neuer Art gegenübergestanden. Der von den Analysten prognostizierte Anstieg des deutschen Bruttoinlandsprodukts für 2022 um 1,9% scheine zwar stark zu sein, gemessen an den Hoffnungen enttäusche er aber. Bei der vorläufigen Schätzung von Destatis, vor allem für das vierte Quartal, sei eine gewisse Vorsicht angebracht, denn viele Indikatoren seien noch unbekannt, und die schon veröffentlichten hätten zuletzt ungewöhnlich oft überrascht. (06.01.2023/ac/a/m)