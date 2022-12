Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Regierung hat Anfang Dezember überraschend fast alle Corona-Beschränkungen abgeschafft, so die Analysten der DekaBank.Die Inflation im Euroraum dürfte im Dezember auf 9,6% zurückgegangen sein. Die Verbraucherpreise von Energiegütern sollten erneut dämpfend gewirkt haben, vor allem aufgrund starker Preisrückgänge im Monatsvergleich bei Benzin, Diesel und Heizöl. Zudem wirke in Deutschland mit der einmaligen Übernahme der Abschlagszahlungen auf Erdgas durch den Staat ein Sondereffekt. Demgegenüber dürfte sich der Aufwärtstrend der Lebensmittelpreise, der vor allem auf steigenden Energie- und Materialkosten beruhe, vorerst fortsetzen. Für die Kernrate würden die Analysten mit einem minimalen Anstieg auf 5,1% rechnen. Der vom Wegfall der Corona-Beschränkungen herrührende Preisauftrieb in bestimmten Dienstleistungsbranchen sollte aber weiter nachlassen.Wann schwäche sich der Arbeitsmarkt in den USA ab? Der Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt werde vonseiten der Zentralbank FED als zu hoch bewertet. Ungeachtet der Inflationsentwicklung in den kommenden Monaten erscheine für das Erreichen des Inflationsziels in den kommenden drei bis fünf Jahren eine baldige Abkühlung am Arbeitsmarkt eine Grundvoraussetzung zu sein. Ein solches Signal sei vom Arbeitsmarktbericht für Dezember nicht zu erwarten. Die Anzahl der Beschäftigten dürfte nochmals angestiegen sein. Gemessen an der Menge der offenen Stellen sei die Arbeitsmarktnachfrage der Unternehmen weiterhin zu hoch. (23.12.2022/ac/a/m)