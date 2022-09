Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Zum Ende des dritten Quartals hat sich der Himmel über der deutschen Wirtschaft zusehends verdunkelt, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Die Verbraucherpreise im Euroraum dürften auch im September nochmals weiter zugelegt haben. Zwar habe es bei den Energiepreisen zumindest einen kleinen Rückgang der extremen Preisbewegungen im Monats- (mom) und auch im Jahresvergleich (yoy) gegeben, doch habe sich der Preisauftrieb vor allem bei Lebensmitteln, Dienstleistungen und in vielen anderen Bereichen weiter fortgesetzt. Für Euroland würden die Analysten einen erneuten Anstieg der Inflation auf 0,9% mom und 9,6% yoy erwarten. In Deutschland seien, u.a. durch den Wegfall des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts, sogar zweistellige Raten im Jahresvergleich zu befürchten (1,5% mom sowie 10,2 % yoy). Der Inflationsdruck bleibe hoch. Erst mit Beginn des neuen Jahres ist mit einer merklichen Beruhigung der Inflationsanstiege zu rechnen.Freitag: Die Wirtschaft Chinas habe weiterhin mit den Belastungen durch die Immobilienkrise und der strikten Null-Covid-Strategie zu kämpfen. Im September seien die Corona-Beschränkungen nochmals ausgeweitet worden. Unter anderem über Chengdu, der viertgrößten Stadt des Landes, sei ein zweiwöchiger Lockdown verhängt worden. Die Einkaufsmanagerindices dürften daher im September gesunken sein. Für den offiziellen Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes würden die Analysten einen Rückgang von 49,4 auf 49,0 Punkte erwarten. Auch der konjunkturelle Ausblick auf die kommenden Monate bleibe sehr verhalten, denn angesichts der globalen Wachstumsschwäche dürfte das bislang starke Exportwachstum an Schwung verlieren. (23.09.2022/ac/a/m)