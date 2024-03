Donnerstag: Die monetären Aggregate im Euroraum dürften auch im Februar eine restriktive Geldpolitik widergespiegelt haben. Das Geldmengenwachstum werde dadurch gebremst, dass alle Sektoren gering verzinste Sichteinlagen auflösen, aber nur einen Teil dieser Mittel in Termineinlagen umschichten würden. Bei den Buchkrediten stehe einer leicht ansteigenden Kreditaufnahme der Unternehmen eine Netto-Rückzahlung von Wohnimmobilienfinanzierungen gegenüber.



Donnerstag: Die schwache Konjunktur hinterlasse am deutschen Arbeitsmarkt schon seit längerem leichte Bremsspuren. Online-Stellenanzeigen würden darauf hindeuten, dass sich dies auch im März fortgesetzt habe, auch wenn die Witterung abermals etwas Entlastung gebracht habe.



Freitag: Der Deflator der privaten Konsumausgaben gelte aus Sicht der US-amerikanischen Zentralbank als wichtigstes Preismaß. Zur Einschätzung des Berichtsmonats Februar lägen bereits Informationen über die Verbraucher- und Erzeugerpreise vor. Zusammengenommen würden diese andeuten, dass sowohl insgesamt als auch in der Abgrenzung ohne Nahrungsmittel und Energie relativ hohe Preisanstiege gegenüber dem Vormonat gemeldet würden. (22.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mittwoch: Die Erholung im Euroraum ist unterwegs, so die Analysten der DekaBank.Aber sie sei von Licht und Schatten geprägt. Darauf dürfte auch das Economic Sentiment der EU-Kommission für den März hindeuten. Denn es sei keine gesamteuropäische Schwächephase, in der sich der Euroraum befinde. Dies zeige der Blick auf die vier EWU-Schwergewichte. Die Stimmung in Spanien sei gut mit steigender Tendenz, in Italien und Frankreich durchschnittlich und lediglich in Deutschland schlecht.