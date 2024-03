Mittwoch: Die FED dürfte bei diesem Zinsentscheid weder bei den makroökonomischen Projektionen noch an ihrem Statement größere Änderungen vornehmen. Allerdings seien die jüngsten Preisdaten für Januar und Februar unerwünscht hoch gewesen und stünden im Widerspruch zu der bislang avisierten Leitzinswende im Juni. Die FOMC-Mitglieder hätten im Dezember noch drei Senkungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt, dieser Ausblick könnte nun auf zwei Schritte reduziert werden. Im Fokus dieses Zinsentscheids stehe auch die Diskussion über das weitere Abschmelzen der FED-Bilanz.



Donnerstag: Im vierten Quartal 2023 habe die Wirtschaft im Euroraum stagniert. Die Stimmungsindikatoren würden zwar eine Erholung andeuten. Aber sie sei mühsam. Dies würden auch die Einkaufsmanagerindices für den März zeigen. Allerdings sei es keine gesamtwirtschaftliche Schwäche mehr. Während der Teilindex für die Dienstleister bereits im Februar wieder die Expansionsmarke von 50 Punkten überschritten habe, sei der Industrie-Teilindex noch deutlich im Abschwungsbereich.



Donnerstag: Von den Zinsentscheiden der Euro-Outs würden die Analysten neue Signale bzgl. der Leitzinswenden erwarten. Die Schweizerische Nationalbank werde das deutliche Absinken der Inflationsrate in ihren Zielbereich neu einordnen müssen, gar mit dem Risiko einer Leitzinssenkung im März. Ob die Bank of England die Leitzinswende bereits im Mai oder eher später vollziehen könne, würden die Inflationsdaten für Februar, die nächste Woche veröffentlicht würden, mitentscheiden.



Freitag: Es seien die Hoffnungen auf Besserungen, die das ifo Geschäftsklima stützen würden. Die Geschäftslage werde von den Unternehmen weiterhin als außerordentlich schlecht beschrieben werden. (15.03.2024/ac/a/m)







In China dürften Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze in den ersten beiden Monaten des Jahres im Vorjahresvergleich weniger stark gestiegen sein als noch im Dezember. Denn die Aufhebung der Corona-Restriktionen hatte vor einem Jahr einen starken expansiven Impuls bedeutet, so die Analysten der DekaBank.Da es in diesem Jahr keinen vergleichbaren Rückenwind gegeben habe, drücke ein Basiseffekt die Jahresraten nach unten.