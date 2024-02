Donnerstag: Trotz der schwierigen konjunkturellen Lage dürfte die Arbeitslosenzahl in Deutschland wegen der günstigen Witterungsverhältnisse im Februar zum zweiten Mal in Folge sinken.



Donnerstag: Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Januar sei ein Schock gewesen, denn der Preisanstieg im Bereich der Dienstleistungen ohne Mieten sei mit 0,8% mom überaus stark und breitbasiert gewesen. Der Deflator für die privaten Konsumausgaben sei umfassender als die Verbraucherpreise und werde von der FED als wichtigstes Preismaß betrachtet. Die Analysten würden davon ausgehen, dass auch der Deflator in der oben genannten Abgrenzung sehr kräftig gegenüber dem Vormonat ansteigen werde.



Freitag: Die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest dürften im Februar die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe leicht belastet haben, während die Indices für das Dienstleistungsgewerbe Unterstützung erhalten haben sollten.



Freitag: Die Inflation im Euroraum dürfte im Februar auf 2,5% nachgelassen haben. Ursächlich hierfür seien vor allem Basiseffekte, denn der Preisauftrieb sowohl von Lebensmitteln als auch in der Kernrate habe sich vor Jahresfrist nah an seinem Höhepunkt befunden. Für die Kerninflationsrate würden die Analysten mit einem Rückgang auf 2,9% rechnen. Die Diskrepanz zwischen der rückläufigen Teuerung bei Industriegütern ohne Energie und der persistenten Inflation im Dienstleistungssektor sollte dabei noch weiter zunehmen. (23.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mittwoch: Die Stimmungserholung in Euroland ist unterwegs, allerdings nur langsam, so die Analysten der DekaBank.Dies gelte aber nur für Euroland insgesamt. Darauf dürfte auch das Economic Sentiment der Europäischen Kommission im Februar hinweisen. Denn beim Blick auf die vier großen EWU-Länder falle auf, dass die Stimmung in Spanien und Italien wieder überdurchschnittlich sei, während Frankreich leicht abgeschlagen sei und Deutschland mit klarem Abstand die rote Laterne trage.