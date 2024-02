Dienstag: Im Vergleich zu anderen Zentralbanken hätten die Kapitalmärkte ihre Einschätzungen zum Ausmaß der Leitzinssenkung in Australien in diesem Jahr nur wenig verändert. Für etwas mehr Optimismus habe in dieser Woche die Bekanntgabe der Verbraucherpreise gesorgt. Insgesamt dürfte die RAB das Leitzinsniveau zwar nicht verändern, aber einen deutlich ausgewogeneren Ausblick als beim Zinsentscheid im Dezember liefern.



Mittwoch: Die Produktion im deutschen Produzierenden Gewerbe werde im Dezember abermals gesunken sein. Dies wäre dann der siebte Rückgang in Folge. Eine so lange Phase schrumpfender Produktion habe es noch nie in der gesamtdeutschen Geschichte gegeben. Immerhin sei die Sinkgeschwindigkeit geringer als in früheren Phasen. Das passe in das Bild einer kriselnden aber nicht abstürzenden Volkswirtschaft.



Donnerstag: Die Zurückhaltung der chinesischen Konsumenten habe dazu geführt, dass die Verbraucherpreise in den vergangenen drei Monaten im Jahresvergleich rückläufig gewesen seien. Dies dürfte auch im Januar der Fall gewesen sein (Prognose DekaBank: -0,5% ggü. Vj.). Ein Basiseffekt sollte helfen, dass die Inflationsrate im Februar wieder leicht über die Null-Linie ansteige.



Gesamte Woche: In Europa stehe die wichtigste Woche der Berichtssaison für das vierte Quartal mit 81 Unternehmen oder 18% der Marktkapitalisierung des STOXX 600 an. Sie dürfte für zahlreiche Impulse sorgen, vor allem auf Einzeltitelebene. Auch beim HDAX werde der Zahlenreigen intensiver. Die USA hätten die wichtigste Woche ihrer Berichtssaison gerade beendet, kommende Woche würden 105 weitere Unternehmen bzw. 12% der Marktkapitalisierung des S&P 500 melden. (02.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Der Konjunkturindikator von Sentix ist traditionell der erste Stimmungstest im laufenden Monat, so die Analysten der DekaBank.Nachdem dieser Indikator für Euroland in den letzten Monaten drei Mal in Folge angestiegen sei, dürfte der Februar nur eine leichte Besserung bringen. Dabei dürfte es zu einer Divergenz zwischen der deutschen und der europäischen Entwicklung kommen. So hätten die Eurolandindikatoren in den letzten Wochen nahezu nicht mehr enttäuscht, während in Deutschland negative Überraschungen häufiger vorzufinden gewesen seien.