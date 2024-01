Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungsaufhellung in der deutschen Wirtschaft war genaugenommen die Geschichte eines Monats: Das ifo Geschäftsklima stieg zwar im Oktober spürbar an, doch es stagnierte weitgehend in den Monaten September und November und sank im Dezember, so die Analysten der DekaBank.Im Vorfeld dieser EZB-Ratssitzung hätten einige Mitglieder ihre Unzufriedenheit mit der an den Finanzmärkten herrschenden Erwartung geäußert, dass die Notenbank bereits im Frühjahr mit der Senkung der Leitzinsen beginnen würde. Vor dem ersten Zinsschritt sei eine ausreichende Konfidenz erforderlich, dass die Inflation spätestens im kommenden Jahr nachhaltig auf 2% abnehme. Entsprechend werde Präsidentin Lagarde auf der Pressekonferenz die Risiken für das Erreichen des Inflationsziels in den Mittelpunkt stellen, allen voran den Anpassungsprozess der Löhne an das gestiegene Preisniveau. Die Quintessenz wäre, dass der EZB-Rat eine Senkung der Leitzinsen vor seiner Sitzung im Juni als sehr unwahrscheinlich ansehe.Die US-Volkswirtschaft sei trotz des geldpolitischen Gegenwinds vermutlich auch im Schlussquartal von 2023 auf einem relativ soliden Wachstumspfad geblieben. Zwar dürfte der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts mit 1,8% (qoq, ann.) im vierten Quartal schwächer als in den ersten drei Quartalen ausgefallen sein. Ein solcher Zuwachs wäre aber dennoch mit dem üblichen Bild einer zeitnahen wirtschaftlichen Abschwächung schwer vereinbar. Dies gelte auch für das Gesamtjahr. Seien die Analysten zu Beginn des Jahres noch von einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum in Höhe von 0,4% für 2023 ausgegangen, habe sich die Prognose zuletzt auf 2,4% nach oben geschraubt. Sowohl wir als auch die Mehrheit der Volkswirte und die FOMC-Mitglieder wurden von der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft überrascht, so die Analysten der DekaBank. (19.01.2024/ac/a/m)