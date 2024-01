Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur in Euroland ist von Schwäche geprägt, so die Analysten der DekaBank.Dienstag: Die Hungerphase sei lang: Sechs Monate in Folge habe die Produktion im Produzierenden Gewerbe nicht mehr zulegen können. Eine solche Schwäche habe es bisher nur zwei Mal gegeben, und zwar während der globalen Finanzkrise und Anfang der Neunzigerjahre. Im November könnte dieser Negativlauf durchbrochen werden. So könnte es sowohl zu einem Anstieg der Industrieproduktion als auch der Bauproduktion kommen, während die Energieerzeugung nach einem Ausnahmemonat wieder sinken dürfte. Doch hochfrequente Konjunkturindikatoren wie die Mautzahlen würden für Dezember einen abermaligen Rückgang andeuten.Donnerstag: Wann werde die FED in diesem Jahr die Leitzinswende beginnen? Ob bereits im Frühjahr oder erst im Sommer werde maßgeblich von der weiteren Inflationsentwicklung abhängen. Die US-Verbraucherpreise für Dezember dürften einen leichten Anstieg der Inflationsrate insgesamt enthalten, denn der preisdämpfende Effekt von den Energiepreisen werde niedriger ausfallen als im Monat zuvor. Lasse man Lebensmittel und Energie außen vor, dann würden die Analysten zwar einen weiteren Rückgang der Inflationsrate erwarten. Mit 3,8% läge diese aber weiterhin relativ deutlich oberhalb des Ziels der FED in Höhe von 2%. Insgesamt sprächen diese Preisentwicklungen gegen das Szenario einer frühen Leitzinswende. (05.01.2024/ac/a/m)