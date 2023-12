Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Dienstleistungsgewerbe Chinas befindet sich seit Monaten in einer Schwächephase, so die Analysten der DekaBank.Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Produktion im deutschen Produzierenden Gewerbe im Oktober zum fünften Mal in Folge gesunken sei. Das habe es seit der globalen Finanzkrise nicht mehr und zuvor auch nur ein einziges Mal zu Beginn der Neunzigerjahre gegeben. Hierzu sollte die Industrieprodukion einen wesentlichen negativen Beitrag leisten. Allerdings bestehe auch ein gewisses Maß an Unsicherheit, weil im September möglicherweise Saisonbereinigungsprobleme im Bereich der Automobilindustrie die Produktion nach unten verzerrt haben könnten. Dies könnte entsprechend für die Oktoberdaten zu einem positiven Gegenimpuls geführt haben.Der US-Arbeitsmarktbericht für November dürfte abermals einen Stellenaufbau ausweisen. Dabei gebe es einen kleinen positiven Rückpralleffekt: Im Oktober sei die Beschäftigungsentwicklung durch einen Streik in der Automobilindustrie um etwa 30 Tsd. Stellen belastet worden. Der Streik habe geendet, sodass diese Angestellten im November wieder als Beschäftigte gezählt würden. Abgesehen davon moderiere sich die Beschäftigungsdynamik aufgrund einer abnehmenden Überschussnachfrage der Unternehmen weiterhin langsam. Dies dürfte sich auch in einer weiteren Verlangsamung der Lohndynamik widerspiegeln. Die von den Analysten erwartete Jahresveränderungsrate der durchschnittlichen Stundenlöhne in Höhe von 4% wäre die Niedrigste seit Juni 2021. (01.12.2023/ac/a/m)