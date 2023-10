Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Inflation im Euroraum dürfte im Oktober nochmals deutlich auf 3,0% zurückgegangen sein, so die Analysten der DekaBank.Seit Frühjahr 2022 sei das deutsche Bruttoinlandsprodukt viermal gesunken, einmal habe es stagniert und einmal habe es um 0,4% expandieren können. Es dürfte nun im dritten Quartal eine weitere Schrumpfung um rund 0,4% im Vorquartalsvergleich hinzugefügt werden. Kräftige Rückgänge der Industrieproduktion, der Exporte, Importe und des Einzelhandelsumsatzes würden dies anzeigen. Mit etwas Glück könnte das dann aber auch der Tiefpunkt gewesen sein, denn die Stimmungsindikatoren würden eine vorsichtige Wende ins Positive andeuten. Doch viel wirtschaftliche Dynamik sollte man dennoch noch nicht erwarten.Eigentlich hätte der FED-Zinsentscheid in der kommenden Woche das Potenzial, ein unspektakuläres Event zu sein. Das Leitzinsintervall dürfte zum zweiten Mal in Folge unverändert bleiben. Es gebe keine neuen makroökonomischen Projektionen und auch der Änderungsbedarf für das Statement sei überschaubar. Gleichwohl hätten die FOMC-Mitglieder beim vorherigen Zinsentscheid noch eine weitere Erhöhung bis Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Aufgrund nur noch einem weiteren Meeting in diesem Jahr, werde FED-Chef Powell in der anschließenden Pressekonferenz erklären dürfen, inwieweit dieser zeitnahe Ausblick noch stimme. Vermutlich werde Powell auf den bisherigen datenabhängigen Ansatz verweisen. (27.10.2023/ac/a/m)