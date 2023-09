Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kommunikation verschiedener FOMC-Mitglieder war in den vergangenen Wochen relativ eindeutig: Bei diesem FED-Zinsentscheid dürfte keine Leitzinserhöhung erfolgen, so die Analysten der DekaBank.Im Kampf gegen eine mögliche Lohn-Preis-Spirale dürfte die Bank of England ihren Leitzins beim September-Zinsentscheid nochmals um 25 Basispunkte auf 5,50% erhöhen. Damit könnte sie ihr Leitzinshoch erreicht haben und die zunehmende Wirkung ihrer restriktiven Geldpolitik wachsam abwarten wollen. Die jüngsten Makro-Daten hätten einen deutlichen Rückgang der Inflationsrate, aber eine noch hohe Kerninflation, sowie eine langsame Abkühlung des engen britischen Arbeitsmarktes gezeigt. So seien die Risiken zwar noch nicht vom Tisch, aber die sich jüngst abzeichnende Wachsutmsabschwächung mahne ebenso zur Vorsicht, die Zügel nicht zu straff zu ziehen.Die europäische Wirtschaft befinde sich in einer Schwächephase. Zu den bedeutenden Belastungsfaktoren der Konjunktur in Euroland würden nicht zuletzt die restriktive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und die zurückhaltende Exportnachfrage aus dem Ausland gehören. Für das laufende dritte Quartal sei keine Besserung in Sicht. Dies dürfte auch der vorläufige Wert für den Einkaufsmanagerindex im September zeigen. Im ersten Halbjahr 2023 habe der Teilindex für die Dienstleister den schwachen Industriebereich noch etwas ausgleichen können. Aber dieser stabilisierende Faktor sei nun nicht mehr vorhanden. (15.09.2023/ac/a/m)