Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die türkische Notenbank musste zuletzt ihre Inflationserwartungen für die kommenden Monate deutlich nach oben korrigieren, so die Analysten der DekaBank.Die meisten Zentralbanken der Industrieländer würden sich dem Hochpunkt ihrer geldpolitischen Straffung annähern oder hätten diesen bereits erreicht. Die Bank of Australia zähle zur zweiten Kategorie: Die jüngsten Daten zur Inflation wie auch zum Arbeitsmarkt würden andeuten, dass derzeit keine weitere Leitzinserhöhung erforderlich sei. Die Bank of Canada (BoC) gehöre dagegen möglicherweise in die erste Kategorie. Sie werde wohl wegen schwächerer Arbeitsmarktdaten beim anstehenden Zinsentscheid keine Erhöhung vornehmen. Doch die Inflation sinke mit Blick auf die von der BoC präferierten Berechnungsmaße bislang nicht überzeugend genug. Daher sei eine letztmalige Zinserhöhung im Oktober nicht ganz auszuschließen.Die Schwierigkeiten des Produzierenden Gewerbes in Deutschland würden anhalten. Auf drei Rückgänge in den vergangenen vier Monaten dürfte für die Nettoproduktion im Juli ein vierter folgen. Die geringfügig angestiegene Transportaktivität (Mautzahlen) lasse bestenfalls einen kleinen Anstieg der Industrieproduktion erwarten. Der Rückgang der Anzahl der produzierten Automobile und der sehr schwache Industrie-Einkaufsmanagerindex würden sogar für eine Schrumpfung sprechen. Die wöchentlichen Stromproduktionsdaten würden zudem eine rückläufige Energieerzeugung erwarten lassen. Von der Bauproduktion könnte nach dem deutlichen Minus im Vormonat wieder ein leichtes Plus beigesteuert werden. Unterm Strich verbleibe ein Minus im Juli. (01.09.2023/ac/a/m)