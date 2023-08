Der Anstieg der Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich dürfte im Juli erneut deutlich auf 6,8% nachgelassen haben. Die im Vorjahresvergleich gesunkenen Kraftstoffpreise würden weiterhin einen hohen negativen Inflationsbeitrag liefern. Zudem sollte der Inflationsbeitrag der Strom- und Gaspreise kräftig von 1,2 auf 0,4 Prozentpunkte gefallen sein. Schließlich hätten die Preise für Nahrungsmittel sowie für Bekleidung und Schuhe weiter nachgelassen, was der Rückgang der Ladenpreisinflation von 8,4% auf 7,6% widerspiegele. Dagegen dürfte die Dienstleistungsinflation laut Prognosen der Bank of England bis zum Jahresende recht konstant rund 3 Prozentpunkte zur Inflationsrate beisteuern.



Bei der Pressekonferenz im Anschluss an den FED-Zinsentscheid im Juli sei FED-Chef Powell in argumentative Bedrängnis gekommen: Warum sei nach einer Zinspause im Juni eine Erhöhung im Juli gefolgt, obwohl sich das Inflationsumfeld auch nach Einschätzung der FOMC-Mitglieder in der Zwischenzeit verbessert habe? Wie habe dies zum derzeitigen datenabhängigen Ansatz der FED gepasst?



Im Sitzungsprotokoll zum FED-Zinsentscheid gebe es hierzu vielleicht Erklärungen. Zudem stelle sich die Frage, ob sich die Mehrheitsverhältnisse bezüglich eines noch weiteren Erhöhungsschritts bis Ende des Jahres verändert habe. Denn beim Zinsentscheid im Juni, bei dem letztmalig die diesbezüglichen Projektionen von den FOMC-Mitgliedern aktualisiert worden seien, habe es hierfür noch eine überwältigende Zweidrittelmehrheit gegeben. (11.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sentix-Umfrage bei den Finanzmarktanalysten für August war aus deutscher Sicht ernüchternd, so die Analysten der DekaBank.In keinem Land hätten sich die Konjunkturerwartungen so wenig wie in Deutschland verbessert, in keinem anderen Land sei die Lagebeurteilung gesunken. Es bestehe kein Anlass anzunehmen, dass sich daran etwas bei der ZEW-Umfrage ändern sollte. Nach wie vor würden von den harten Konjunkturindikatoren enttäuschende Nachrichten kommen, die Umfrageindikatoren seien bis zuletzt im Sinkflug gewesen und die Konjunkturprognosen würden nach unten revidiert. Eine Stabilisierung der ZEW-Konjunkturerwartungen im August sei in diesem Umfeld schon ein Erfolg, ein weiterer Rückgang der Lagebeurteilung ausgemachte Sache.