Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einerseits könnte der jüngste Preisrückgang bei Rohöl die OPEC+-Mitglieder bei diesem Treffen in Wien zu einer Fördermengenkürzung bewegen, so die Analysten der DekaBank.Die deutsche Wirtschaft befinde sich in einer Schwächephase. Darüber dürfe auch ein sich abzeichnendes leichtes Plus bei der deutschen Produktion im Produzierenden Gewerbe im April nicht hinwegtäuschen. Denn dies sei nicht vielmehr als eine leichte positive Gegenbewegung zum starken Rückgang der Produktion im März. Insbesondere die Automobilproduktion und der Maschinenbau hätten deutliche Rückgänge aufgewiesen. Die deutsche Industrie beklage eine schwache Nachfrage. Dies zeige auch die durchwachsene Entwicklung der Neuaufträge. Die Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen habe nicht zuletzt hierzu beigetragen.Die jüngsten Daten zur Entwicklung der chinesischen Wirtschaft seien enttäuschend ausgefallen. Insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe und im Immobiliensektor habe die Erholung, die nach der Aufhebung der Corona-Restriktionen eingesetzt habe, ihre Dynamik bereits wieder weitgehend eingebüßt. Diese schwache Entwicklung spiegele sich auch in den Konsumentenpreisen wider: Die Inflationsrate habe im April bei 0,1% gelegen und für Mai würden die Analysten nur einen leichten Anstieg auf 0,3% erwarten. Der Rückgang der Preise für Energiegüter dürfte die Entwicklung in den kommenden Monaten zusätzlich dämpfen. Vor diesem Hintergrund habe die Zentralbank ausreichend Spielraum, die Geldpolitik weiterhin expansiv auszurichten. (02.06.2023/ac/a/m)