Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die derzeitige Nachrichtenlage lässt bei den Finanzmarktanalysten kein Wohlgefühl aufkommen, so die Analysten der DekaBank.Die erste Veröffentlichung der realen BIP-Wachstumszahlen aus Polen und Ungarn im ersten Quartal 2023 dürfte zeigen, dass die Konjunktur dieser Länder weiterhin an der hohen Inflation, der deutlichen Straffung der Geldpolitik und der Schwäche der Exportpartner leide. Die volatilere Zeitreihe zum polnischen Bruttoinlandsprodukt dürfte nach einem ausgeprägten Einbruch im vierten Quartal 2022 zwar ein positives Wachstum gegenüber dem Vorquartal anzeigen (Deka-Prognose: 1,5%), während die Analysten in Ungarn zum dritten Mal in Folge eine negative Rate (-0,6% ggü. Vorquartal) erwarten würden. Gegenüber dem Vorjahresniveau dürften beide Volkswirtschaften deutlich eingebrochen sein.Nach zwei Rückgängen in Folge dürften die US-Einzelhandelsumsätze im April wieder angestiegen sein. Es sei bereits bekannt, dass die Anzahl der Autoverkäufe in diesem Monat kräftig angestiegen sei. Zudem dürfte eine Verteuerung von Benzin die Umsätze der Tankstellenbetreiber beflügelt haben. Darüber hinaus würden die Umsatzdaten des Bureau of Economic Analysis anhand von Kreditkartendaten auf einen Umsatzanstieg hindeuten. Insbesondere für die Bereiche Möbelhändler, Baumärkte und Bekleidungsgeschäfte würden die Daten stärkere positive Rückpralleffekte anzeigen. Unterfüttert werde die stärkere Ausgabentätigkeit der Konsumenten durch einen überdurchschnittlich starken Anstieg der Lohnsumme. (12.05.2023/ac/a/m)