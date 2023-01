Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Konjunktur erweist sich bislang, trotz der immensen Preisniveausteigerungen, als außerordentlich widerstandsfähig, so die Analysten der DekaBank.Die Wirtschaft Chinas sei im vergangenen Jahr in einer schnellen Abfolge sehr starker und sehr schwacher Quartalsergebnisse gefangen gewesen - je nachdem, ob die Wirtschaft gerade wieder in einen Lockdown geschickt oder geöffnet worden sei. Nach einem starken dritten Quartal hätten im vierten Quartal zunächst die Lockdowns und später die chaotische Öffnung belastet, weshalb die Jahreswachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 3,9% auf 1,8% zurückgegangen sein dürfte. Die Ansteckungswelle habe sich schnell ausgebreitet und dürfte in den kommenden Wochen abebben, sodass die Analysten schon im ersten Quartal mit dem Beginn der Erholung rechnen würden. Es würden jedoch mittelfristige Probleme wie die Immobilienkrise und die Schwäche der globalen Güternachfrage bleiben.In den USA entspanne sich derzeit das inflationäre Umfeld. Allerdings lägen die Inflationserwartungen weiterhin relativ hoch. Der von der FED berechnete Common Inflation Expectations Index für die allgemeinen Inflationserwartungen dürfte im vierten Quartal wieder leicht angestiegen sein. In die Berechnungen würden Daten von den Kapitalmärkten, Umfragen von privaten Haushalten sowie Analystenschätzungen einfließen. Hauptkritikpunkt an dem Indikator sei, dass dieser keine Fristenunterteilung berücksichtige. Es würden sowohl kurz- als auch langfristige Inflationserwartungen einfließen. Erstere hätten im vierten Quartal eher ab- und Letztere zugenommen. Diese zweite Entwicklung sei aus geldpolitischer Sicht nicht unkritisch, wenngleich die FOMC-Mitglieder weiterhin zu Recht behaupten könnten, dass die Inflationserwartungen ihre Verankerung nicht verloren hätten. (13.01.2023/ac/a/m)