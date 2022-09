Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei der monatlichen Überprüfung ihrer geplanten Rohöl-Fördermengen dürften die Länder der OPEC+ am 5. September den Entschluss fassen, die Förderquoten im Oktober gegenüber dem Vormonat unverändert zu lassen, so die Analysten der DekaBank.Das Auf und Ab bei der Produktion im Produzierenden Gewerbe in Deutschland in den letzten Monaten habe sich im Juli wohl mit einem Rückgang fortgesetzt. Insbesondere die industrielle Erzeugung dürfte gelitten haben. Hierbei spiele neben den seit fünf Monaten sinkenden Auftragseingängen auch das Niedrigwasser im Rhein eine belastende Rolle. Diese dürfte im August sogar noch weiter maßgeblich an Bedeutung gewinnen. Im Bau dürfte die Produktion nach vier durchaus substantiellen Rückgängen stagniert haben. Bei der Energieerzeugung sollte ein Plus verbucht worden sein. Die Pegelstände seien angesichts von nur noch drei Atomkraftwerken von abnehmender Bedeutung. Gleichzeitig sei mehr Strom wegen Frankreichs Problemen produziert worden.Bei dieser Ratssitzung dürfte die EZB den Hauptrefinanzierungs- und den Einlagensatz um jeweils 75 Basispunkte anheben. Zahlreiche Notenbanker hätten sich zuletzt besorgt nicht nur über die Höhe der Inflation gezeigt, sondern auch aufgrund des Eindrucks, dass der Preisauftrieb länger anhalten könnte als bislang angenommen. Hierauf dürften auch die neuen makroökonomischen Projektionen hindeuten, mit einem zwar weiterhin fallenden Verlauf der Inflation, aber mit Raten von über 2% bis in das Jahr 2024. Vor diesem Hintergrund wollten einige Ratsmitglieder ein deutliches Zeichen setzen, um einem Anstieg der langfristigen Inflationserwartungen und einer weiteren Verfestigung der Inflation entgegenzuwirken. (02.09.2022/ac/a/m)