Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lange blieb die wirtschaftliche Stimmung in der Eurozone überdurchschnittlich gut, so die Analysten der DekaBank.Die Inflation im Euroraum dürfte im August auf 9,0% zugenommen haben. Zwar seien die Preise von Benzin und Diesel etwas im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen. Dies dürfte jedoch kaum ausreichen, um die zu erwartenden Erhöhungen bei Erdgas und Elektrizität auszugleichen. Die gestiegenen Energiekosten seien auch eine wesentliche Triebfeder für Preiserhöhungen in anderen Bereichen. So dürfte sich der nach oben gerichtete Trend der Verbraucherpreise von Lebensmitteln fortgesetzt haben und die Kerninflation mit 4,1% ein neues Allzeithoch erreicht haben. Während sich der Preisauftrieb bei Industriegütern nur langsam abflache, nehme er bei Dienstleistungen zunehmend an Fahrt auf.Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli habe nicht nur die damaligen Sorgen einer spürbaren konjunkturellen Abkühlung zerstreut. Vielmehr hätten die Daten sogar den Eindruck einer zunehmenden Wachstumsdynamik vermittelt. Die Analysten würden nicht davon ausgehen, dass der Arbeitsmarktbericht für August ähnlich fulminant ausfallen werde. Denn wenngleich sich zuletzt die Anzeichen gemehrt hätten, dass die US-Wirtschaft der geldpolitischen Straffung trotzen könne, würden die höheren Zinsen ihre Bremsspuren in der wirtschaftlichen Entwicklung hinterlassen. Die Analysten würden daher insbesondere bei der Beschäftigung einen gewissen Rückpralleffekt erwarten. Der schwächere Beschäftigungsaufbau dürfte jedoch nicht ausreichen, um die Arbeitslosenquote ansteigen zu lassen. (26.08.2022/ac/a/m)