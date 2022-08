Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung des Wirtschafswachstums in Euroland war im ersten Halbjahr 2022 unerwartet gut, so die Analysten der DekaBank.Beim jährlichen geldpolitischen Symposium in Jackson Hole in den USA werde traditionell über geldpolitische Strategien diskutiert, und der Redebedarf seitens der FED sei sehr groß. Denn die neue Strategie des "Average Inflation Targeting" sei durch die Preisentwicklung ab adsurdum geführt worden. Im Falle einer strengen Auslegung dieser neuen Strategie müsste die FED über einen sehr langen Zeitraum eine restriktive Geldpolitik verfolgen. Die FOMC-Mitglieder würden sich bei diesem Thema vermutlich bedeckt halten. Das Symposium diene allerdings auch dazu, über den üblichen zeitnahen geldpolitischen Ausblick hinaus zu schauen. Ein aus Sicht der Analysten bedeutsames Thema wäre, dass die Inflationsraten dauerhaft höher bleiben könnten, weil die globalisierungsbedingten dämpfenden Effekte sich umkehren könnten.Der Winter und die zu erwartende Rezession würden näher rücken. Belastet von gewaltigen Preissteigerungen, die die Kaufkraft und die Kauflaune schmälern würden, aber auch durch die Vorbereitungen auf einen möglichen Gas-Engpass im Winter sowie durch das Niedrigwasser im Rhein schwinde die Widerstandskraft der deutschen Volkswirtschaft. Schon das dritte Quartal könnte unter dieser Belastung eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts bringen. Dies sollte sich in einem Rückgang der Lagebeurteilung der Unternehmen widerspiegeln. Die Geschäftserwartungen, die sich auf einem rezessiven Niveau bewegen würden und somit einen größeren Teil schon vorweggenommen hätten, würden in geringerem Umfang sinken. In der Summe werde das ifo Geschäftsklima im August weiter zurückgehen. (19.08.2022/ac/a/m)