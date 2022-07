Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem Einbruch der Industrieproduktion im März brachte der April nur einen sehr leichten Rückprall, und auch im Mai wird es nicht gelingen, die verbleibende Lücke zu schließen, so die Analysten der DekaBank.Nach seiner Sitzung am 9. Juni habe der EZB-Rat eine Serie von Leitzinserhöhungen angekündigt, wobei insbesondere beim übernächsten geldpolitischen Treffen am 8. September ein Zinsschritt um 50 Basispunkte als wahrscheinlich anzusehen sei. Während die meisten Notenbanker einig sein dürften, dass die Normalisierung der Geldpolitik damit noch nicht abgeschlossen sein werde, habe die EZB nur vage Signale über das Tempo anschließender Leitzinserhöhungen gegeben. Entsprechend könnte die Zusammenfassung dieser Ratssitzung einen Eindruck vermitteln, unter welchen Umständen die Mitglieder auch über September hinaus Zinsschritte von mehr als 25 Basispunkten in Erwägung ziehen würden.Der Corona-begingte Nachholfeffekt klinge am US-Arbeitsmarkt langsam ab, während die geldpolitische Straffung erst mit Verzögerung die Entwicklung belasten werde. Die Analysten würden daher davon ausgehen, dass der Arbeitsmarktbericht für Juni ein Zwischenereignis zwischen diesen beiden makroökonomischen Entwicklungen darstellen werde. Der Beschäftigungsaufbau sollte sich daher verlangsamen, ohne vollkommen zum Erliegen zu kommen. Allerdings lägen die Risiken auf der unteren Seite, weil die geldpolitische Straffung zwar noch nicht ausgeprägt sei - das Leitzinsintervall sei nicht hoch genug -, aber sie sei deutlich rascher als ursprünglich erwartet gekommen. Dies könnte manche Unternehmen bereits jetzt dazu veranlassen, beim weiteren Beschäftigungsaufbau vorsichtiger zu agieren. (04.07.2022/ac/a/m)