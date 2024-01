Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem ersten Quartal 2022 hat das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Schnitt nicht mehr zugelegt, sondern ist sogar minimal geschrumpft, so die Analysten der DekaBank.Montag: Wie üblich beginne auch 2024 der innerparteiliche Vorwahlkampf für die US-Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat Iowa. Im Falle der Republikanischen Partei zeichne sich mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump ein klarer Favorit ab. In den landesweiten Umfragen zu seiner Kandidatur liege er weit vorn. Zwar sei sein Vorsprung speziell in Iowa niedriger - laut RealClearPolitics betrage sein aus verschiedenen Umfragen zusammengefasster Wert in diesem Bundesstaat knapp 54%. Aber die an zweiter Stelle liegende Nikki Haley sei mit gut 17% weit abgeschlagen. Sollte eine Überraschung ausbleiben, dürfte Trump wohl nur noch durch seine diversen anhänglichen Gerichtsverfahren als Kandidat zu verhindern sein.Trotz der anhaltenden Immobilienkrise und der Konsumzurückhaltung der privaten Haushalte dürfte sich die Jahresveränderungsrate des chinesischen Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal erneut nahe des 5%-Wachstumsziels (Prognose DekaBank: 5,1%) bewegt haben. Wichtigste Stütze der Volkswirtschaft sei das Verarbeitende Gewerbe, das wiederum vor allem von der Nachfrage nach "grünen Technologien" wie E-Autos, Batterien und Solaranlagen profitiere. Zudem sei die gesamtwirtschaftliche Aktivität im letzten Jahr von der Aufhebung der Corona-Restriktionen gestützt worden. Dieser Effekt falle 2024 weg, weshalb die Analysten in den kommenden Quartalen geringere Zuwachstumsraten beim Bruttoinlandsprodukt erwarten würden. (Ausgabe vom 12.01.2024) (15.01.2024/ac/a/m)