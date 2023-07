Insbesondere China falle derzeit als Lokomotive der globalen Exportwirtschaft weitgehend aus. Passend dazu sei für die chinesische Volkswirtschaft gerade ein BIP-Wachstum von nur 0,8 Prozent im zweiten Quartal vermeldet worden. Zudem seien die Wachstumsraten der Anlageinvestitionen (3,8 Prozent), der Industrieproduktion (4,4 Prozent) und der Einzelhandelsumsätze (3,1 Prozent) im Juni - jeweils verglichen mit dem Vorjahr - relativ schwach ausgefallen. Über die Entwicklung würden nächste Woche die Schnellschätzungen der von S&P Global weltweit ermittelten Einkaufsmanagerindizes sowie der ifo-Geschäftsklimaindex Aufschluss geben. Vorerst sei weiterhin mit einer verhaltenen Dynamik im Verarbeitenden Gewerbe zu rechnen, während konsumnahe Dienstleister von einer zunehmenden Geschäftstätigkeit ausgehen würden.



Erneut gehe es aber besonders um die Details der Umfragen unter Unternehmen. So habe sich bereits gezeigt, dass in der Industrie die Verkaufspreise gesenkt worden seien, um benötigte Neuaufträge generieren zu können, wodurch Gewinnmargen kurzfristig unter Druck geraten dürften. Zusammen mit anhaltend niedrigeren Rohstoff- und Energienotierungen könnten die Inflationsraten dadurch schneller als erwartet sinken.



Auch wenn Ende Juni wohl sowohl die EZB als auch die US-Notenbank FED ihre Leitzinsen um jeweils 0,25 Prozentpunkte anheben würden, steige die Wahrscheinlichkeit für Leitzinserhöhungspausen im weiteren Verlauf des dritten Quartals. Die Perspektive eines bevorstehenden Leitzinsgipfels in Verbindung mit fiskalischen Ausgabenprogrammen in China (bspw. zur Stabilisierung des Immobilienmarktes), in den USA (Inflation Reduction Act) und in der Eurozone (EU Wiederaufbaufonds) sollten in den kommenden Monaten für eine sukzessive Verbesserung der Unternehmensstimmung in der Industrie sorgen - zumal die Zinsen bei längeren Laufzeiten im Zuge fallender Inflationsraten eher nachgeben sollten. Auch wenn vereinzelt mit größeren Kursrücksetzern aufgrund von Gewinnwarnungen gerechnet werden müsse, würden die Aussichten für die Aktienmärkte auf Indexebene damit auch in den kommenden Sommermonaten ungetrübt bleiben. (18.07.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Bundesbank geht beim Wirtschaftswachstum in Deutschland von einem leichten Plus im zweiten Quartal aus, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Gemäß dem aktuellem Monatsbericht sei das Wachstum vom noch robusten Konsum getragen worden, der durch einen gut ausgelasteten Arbeitsmarkt, steigende Löhne und nachgebende Inflationsraten unterstützt worden sei. Allerdings habe zuletzt der in den letzten Monaten noch stark steigende Beschäftigungsaufbau in Deutschland gestockt - mit der Folge einer leicht gestiegenen Arbeitslosigkeit. Schwach hingegen falle die Wachstumsdynamik in der Industrie und beim Bau aus, die im Zuge deutlich gestiegener Finanzierungskosten unter einer schwachen Nachfrage aus dem Inland sowie einer schleppenden Exportkonjunktur leiden würden.