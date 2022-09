An dieser Stelle berichteten die Analysten der Weberbank bereits von den Notenbanken, die sich im Zwiespalt zwischen hohen Inflationszahlen und einem Abkühlen des Wirtschaftswachstums befinden. Diese Thematik habe sich zuletzt mit den Kommentaren seitens des Präsidenten der US-Notenbank (FED) Jerome Powell auf dem jährlichen Treffen in Jackson Hole verschärft. Obwohl jüngste Inflationszahlen in den USA erste Abkühlungstendenzen gezeigt hätten, habe er die hohe Priorität der Inflationsbekämpfung bekräftigt und vor schwachen Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten gewarnt, die in Kauf genommen werden müssten. Diese harten Aussagen würden in den Augen der Analysten die Gefahr bergen, dass die FED die geldpolitischen Zügel zu stark straffen und die Wirtschaftsentwicklung damit abwürgen könnte. Die kommenden Inflations- und Arbeitsmarktdaten sowie die nächsten FED-Sitzungen sollten hier mehr Klarheit schaffen, ob der Spagat in den USA gelinge. Frei nach dem Motto "besser spät als nie" habe nun auch die Europäische Zentralbank (EZB) zugegeben, die Inflationsdynamik in Folge der Coronakrise unterschätzt zu haben.



Auch in der Eurozone wehe den Anlegern damit nun seitens der EZB ein immer schärferer Wind entgegen. Auf ihrer gestrigen Sitzung hätten die europäischen Notenbanker ihre Bereitschaft bekräftigt, noch schneller und aggressiver zu agieren, sollte dies notwendig werden. Auch die aktualisierten Schätzungen für die Entwicklung des Verbraucherpreisindex und des Bruttoinlandsprodukts in der Eurozone hätten es in sich: So rechne die EZB auch im kommenden Jahr mit einer Inflation von 5,5 Prozent und gleichzeitig einem Wirtschaftswachstum von lediglich 0,9 Prozent.



An den internationalen Kapitalmärkten würden die Anleger auf den Strom aus schlechten Nachrichten an allen Fronten reagieren, und so hätten seit Jahresanfang weder Aktien noch Renten überzeugen können. Sowohl am US-Aktienmarkt als auch an den europäischen Börsen sei die Stimmung so schlecht wie lange nicht mehr. Das würden verschiedene Stimmungsbarometer zeigen. Mutige Optimisten sähen hier bereits Kaufsignale. Die Analysten der Weberbank würden gerade für Europa noch zur Vorsicht raten und in Bezug auf Branchen und einzelne Unternehmen sehr selektiv Chancen nutzen. Der Konjunkturausblick könnte sich in Hinblick auf die beschriebenen Risiken noch deutlicher eintrüben. Auch bei Anleihen würden die verschiedenen Risikoszenarien negativ wirken. Die nun aktiv gewordenen Notenbanker würden für steigende Renditen bei deutschen Bundesanleihen und US-amerikanischen Staatsanleihen sorgen. Der Markt preise gleichzeitig Rezessionssorgen ein und lasse die Risikoprämien steigen. Gerade in den risikoreicheren europäischen Staatsanleihen wie beispielsweise den italienischen befinden wir uns bereits auf recht attraktiven Renditeniveaus, die lange nicht zu sehen waren, so Hannah Thielcke.



Auch bei europäischen Unternehmensanleihen mit hoher Bonität seien mittlerweile attraktive Risikoprämien zu vereinnahmen, wie man sie in den letzten zehn Jahren nicht erlebt habe. Hier gelte jedoch wie bei Aktien: Chancen bei robust aufgestellten Emittenten selektiv nutzen und auf deutlich verschlechterte Fundamentaldaten im Falle einer Rezession vorbereitet sein! (09.09.2022/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Rund um Energiekrise, Inflation und Rezessionssorgen gibt es mittlerweile fast täglich neue Nachrichten, die die Kapitalmärkte stark bewegen, so Hannah Thielcke von der Weberbank.Die Diskussionen rund um die Energiekrise stünden in Deutschland und in der Eurozone weiter im Fokus. Erste Energieeinsparmaßnahmen würden veröffentlicht und in die Umsetzung gehen. Die Unternehmen würden bereits jetzt deutlich weniger Erdgas nachfragen, da sie - wo möglich - auf andere Energieträger umsteigen würden. Zuletzt sei die Nachfrage nach Erdgas um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Wie wir mit diesen Maßnahmen durch den Winter kommen, und wie tief die Einschnitte für Privathaushalte und Unternehmen tatsächlich werden, hängt von vielen Faktoren ab und kann im aktuellen Umfeld nur schwer prognostiziert werden, so Hannah Thielcke. Aktuell würden Ökonomen sogar noch von einem leicht positiven Wachstum für die Eurozone im Jahr 2023 ausgehen. Aus Sicht von Thielcke sei das jedoch noch ein recht optimistisches Szenario, da mit den aktuellen Unterbrechungen der Gaslieferungen die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland und im Euroraum angestiegen sei.