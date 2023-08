Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Konjunkturtrend in China war in den vergangenen Monaten klar nach unten gerichtet, berichten die Analysten der DekaBank.Die Inflation im Euroraum (Donnerstag) dürfte im August nur geringfügig auf 5,2% nachgelassen haben, dabei aber uneinheitliche Entwicklungen in ihren Teilbereichen aufweisen. So seien die Verbraucherpreise von Energiegütern zum ersten Mal seit Januar im Monatsvergleich wieder gestiegen. Demgegenüber sollte der starke Preisauftrieb bei Lebensmitteln weiter nachgelassen haben. In der Kernrate erwarten die Analysten der DekaBank ebenfalls nur einen leichten Rückgang auf 5,4%. Während sich bei Industriegütern die Teuerung auf dem Rückzug befinde, nehme sie bei Dienstleistungen weiter zu. Letzteres beruhe jedoch größtenteils darauf, dass saisonal übliche Preiserhöhungen im Bereich Tourismus in diesem Jahr ein höheres Gewicht im Warenkorb besitzen würden.Gehe dem US-Arbeitsmarkt (Freitag) langsam die Puste aus? Sowohl im Juni als auch im Juli habe der monatliche Beschäftigungsaufbau unterhalb von 200 Tsd. Stellen gelegen. In den sechs Monaten zuvor sei noch ein Durchschnitt von knapp 280 Tsd. Stellen erzielt worden. Insbesondere im Teilbereich Freizeit und Gastronomie, der in der Nach-Corona-Zeit einen enormen Aufholprozess absolviert habe, habe die Beschäftigungsdynamik erheblich nachgelassen. Zudem sei von der Überschussnachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften weniger übrig als noch zu Beginn des Jahres. Die Analysten der DekaBank gehen davon aus, dass sich der Beschäftigungsaufbau in der Tendenz im August weiter abgeschwächt haben wird. Mit einem Netto-Stellenzuwachs von ca. 170 Tsd. Personen sei die Abkühlung für einen Anstieg der Arbeitslosenquote aber vermutlich nicht ausreichend. (25.08.2023/ac/a/m)