Nach der jüngsten Rally an den globalen Aktienmärkten stelle sich die Frage, wie lange sich dieser Trend noch fortsetzen werde. Fest stehe jedenfalls, dass die Bewertungen deutlich steigen würden, wobei die Gewinnentwicklungen der Unternehmen mit diesem Tempo derzeit nur bedingt mithalten könnten. Die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung nehme zu und an den namhaften US-Aktienindizes würden sich erste Anzeichen von Gewinnmitnahmen zeigen. Folglich seien beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) Verluste von 0,34%, 0,31% bzw. 0,41% verbucht worden. Im Gegensatz zu den Aktien habe die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um 3,75 BP auf 4,251% zulegen können.



Um die mit der OPEC+ vereinbarte Produktionskürzung einzuhalten seien Unternehmen von der russischen Regierung angewiesen worden, die Förderung von Öl zu drosseln. Unterdessen würden Angriffe auf die Energieinfrastruktur sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite andauern, was das Angebot zusätzlich verringere. Infolgedessen sei der Preis für Öl gestern deutlich angestiegen. Aktuell handele ein Fass der Nordseesorte Brent bei rund USD 86. Zinssenkungserwartungen hätten sich positiv auf den Goldpreis ausgewirkt. Eine Feinunze handele aktuell bei rund USD 2.170. Nach einer schwachen Vorwoche habe der Bitcoin gestern wieder deutlich zulegen können. Aktuell handele die digitale Währung bei rund USD 70.000, womit sich das Mitte März erreichte Allzeithoch wieder in Sichtweite befinde.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen einheitlich im Plus zeigen, wobei vor allem Hongkong deutliche Kursgewinne verzeichne. Makroseitig dürfte es heute, vor allem in den USA, spannender werden. Dort stünden das Verbrauchervertrauen und die Auftragseingänge langlebiger Güter, welche bezüglich geldpolitischer Implikationen relevant seien, im Datenkalender. (26.03.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen starteten gestern verhalten in die, durch den Karfreitag, verkürzte Handelswoche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Erst mit einer Makrodatenveröffentlichung des US-Statistikamtes sei Bewegung in die Märkte gekommen. So sei berichtet worden, dass die Verkäufe von Neubauten in den USA im Februar mit 662.000 Stück unter den Erwartungen von 675.000 Stück zu liegen gekommen seien. Dieser unerwartete Rückgang nähre die Hoffnungen, dass die FED die Zinsen bereits im Juni senken werde. Diese Nachricht habe ausgereicht, um Anleger zum Kauf zu motivieren und den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Plus von 0,3% auf ein neues Rekordhoch zu treiben. Auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe um 0,26% zulegen können. Das Rekordhoch aus dem Jahr 2000 sei dabei gestern nur knapp verfehlt worden. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich schwächer gezeigt und 0,09% verloren.