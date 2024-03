Für heute erwarte man einen etwas weniger spannenden Tag an den Finanzmärkten. Einzig die Industrieproduktion aus der Eurozone könnte Impulse für den europäischen Markt bieten, wobei die RBI-Analysten hier mit einer deutlichen Verschlechterung von 2,6 auf -2,1 rechnen würden.



Die Börsen in Asien würden heute in verschiedene Richtungen zeigen, mit Japan und dem chinesischen Festland leicht im Minus und der Hongkonger Börse leicht im Plus - nach einer sehr starken ersten Wochenhälfte. Der Leitindex HSCE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) liege hier schon gut 20% über dem Tief vor knapp zwei Monaten, allerdings noch weit weg von Höchstwerten wie sie in Europa und den USA zu sehen seien.



Der Ölpreis (Brent) steige heute leicht auf USD 83, nachdem er gestern fast unverändert geblieben sei. Grund dafür sei die Erwartung einer starken weltweiten Nachfrage, auch in den Vereinigten Staaten, dem weltweit größten Verbraucher. Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) habe gestern ihre Prognose eines starken Wachstums der weltweiten Ölnachfrage um 2,25 Mio. Barrel pro Tag im Jahr 2024 und um 1,85 Mio. Barrel pro Tag im Jahr 2025 bestätigt. Die Goldpreise seien um mehr als 1% gefallen und hätten nahe der Marke von USD 2.162 gehandelt. Unterdessen habe Bitcoin seine Rekordrally fortgesetzt und sei im Laufe der Sitzung auf über USD 72.000 gestiegen. (13.03.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Woche hat gestern an den Börsen deutlich an Fahrt gewonnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem sich die Finanzmärkte in Europa zunächst zögerlich gezeigt hätten, hätten die Verbraucherpreisdaten aus den USA für deutliche Bewegung gsorgt. Dort habe die Gesamtinflation mit 3,2% etwas höher als erwartet gelegen und auch die Kerninflation, bei der Lebensmittel- und Energiepreise ausgeklammert würden, sei auf 3,8% gestiegen. Erwartet seien 3,7% gewesen. Als Hauptursache für die höheren Inflationswerte werde der anhaltend hohe Preisanstieg bei den Wohnkosten gesehen. Der Verbraucherpreisindex (VPI) sei richtungsweisend für die US-Notenbank, die sichergehen wolle, dass die Inflation nachlasse, bevor sie mit Zinssenkungen beginne. Mit der gestrigen Veröffentlichung sei dieser Termin möglicherweise etwas nach hinten verschoben worden (auch wenn man den Einfluss einer einzigen Veröffentlichung nicht überschätzen sollte) und die Renditen der Staatsanleihen seien somit gestiegen, wie zu erwarten, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen um 5 Basispunkte auf etwa 4,15% zugenommen habe. Die Aktienmärkte hätten diese Entwicklung allerdings als einen Anlass gesehen, nach oben zu schießen. Die europäischen Märkte hätten positiv reagiert und der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sogar weiter Höchstwerte erreichen können. Der deutsche Leitindex liege mittlerweile nur noch hauchdünn unter der 18.000-er Marke. Auch die US-Börsen hätten nach oben gezogen und den Tag klar positiv abgeschlossen.