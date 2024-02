Ein weiteres Indiz für eine robuste US-Wirtschaft habe die gestern veröffentlichte zweite Schätzung des BIPs für das vierte Quartal 2023 dargestellt. Dieses sei lediglich leicht von 3,3% auf 3,2% nach unten revidiert worden und entspreche somit einem weiterhin soliden Wachstum. Unterdessen seien gestern für die Eurozone mehrere Stimmungsindikatoren auf der Agenda gestanden. So habe sich das Wirtschaftsvertrauen im Februar von 96,2 auf 95,4 eingetrübt, während Analysten einen Anstieg des Index auf 96,7 prognostiziert hätten. Ebenso enttäuschend sei das Dienstleistungsvertrauen ausgefallen, welches von einem Wert von 8,8 auf 6,0 abgesackt sei. Auch in diesem Fall hätten die Konsensschätzungen eine Erhöhung auf 9,0 erwarten lassen. Zu guter Letzt habe das Industrievertrauen im Februar einen marginalen Rückgang von -9,4 auf -9,5 verzeichnet. Analysten hätten allerdings auch hier eine leichte Erholung auf -9,2 erwartet.



In Anbetracht der heute anstehenden Inflationsdaten sei gestern auf den US-amerikanischen Aktienmärkten nur wenig Kauflaune aufgekommen. Dementsprechend hätten der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) seitwärts tendiert und marginale Verluste verzeichnet, während der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) rund 0,5% habe abgeben müssen. Auf den europäischen Börsen zeichnete sich ein recht ähnliches Bild ab, sodass der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit leichten Abschlägen schlossen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe hingegen als einer der wenigen europäischen Indices mit +0,25% den Sprung in den positiven Bereich geschafft und damit sogar einen neuen Höchststand markiert.



An den Rohstoffmärkten habe sich der Ölpreis gestern leicht schwächer gezeigt, nachdem die US-Rohöllagerbestände vergangene Woche stärker als erwartet angestiegen seien. Aktuell handele ein Barrel der Nordseesorte Brent somit bei USD 83. Der Goldpreis sei indes auf der Stelle getreten und notiere aktuell bei USD 2.035 pro Feinunze. Nach den beträchtlichen Zugewinnen der letzten Tage habe es der Bitcoin auch gestern wieder geschafft nach oben zu klettern. Darüber hinaus habe die Kryptowährung das erste Mal seit mehr als zwei Jahren die Marke von USD 60.000 erreicht, was von der regen Nachfrage nach den Bitcoin Spot ETFs sowie einem erwarteten "Halving" angetrieben worden sei. Derzeit handele der Bitcoin bereits über der Marke von USD 62.000.



Die asiatischen Märkte würden heute Morgen auf der Stelle treten. Neben den bereits erwähnten US-Inflationsdaten uns würden heute ebenso die Verbraucherpreisindices für Deutschland, Frankreich und Spanien erwarten. Auf der Unternehmensseite präsentieren würden heute mit ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR), Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) und EVN (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN, Wiener Börse-Symbol: EVN) drei österreichische Schwergewichte ihre Quartalszahlen. Weiters würden mitunter Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF), SIXT (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) und Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY, NYSE-Symbol: BBY) in ihre Bücher blicken lassen. (29.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Hinblick auf den heute erscheinenden PCE-Preisindex zeigte sich die Anlegerschaft in den USA als auch in Europa gestern überwiegend zurückhaltend, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Denn der mit Spannung erwartete Index für persönliche Konsumausgaben sei der bevorzugte Inflationsindikator der FED und somit ein wichtiger Eckpfeiler, woran die US-Notenbank ihren Zinspfad festmache. Dementsprechend würden Investoren auf ein niedrigeres Inflationsniveau hoffen, welches die Wahrscheinlichkeit eines beginnenden Zinssenkungszyklus im Juni (aktuell bei rund 63%) deutlich erhöhen würde. Aufgrund der zuletzt starken Konjunkturdaten aus den USA werde jedoch ein höheres Preisniveau befürchtet.