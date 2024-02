Trotz der vielerorts zuletzt immer wieder übertroffenen Allzeithöchstständen würden kleinere Rückgänge immer noch für Zukäufe genutzt, was durchaus ein Zeichen dafür sei, dass die Bullen weiterhin das Zepter fest in der Hand hätten. Dieses Muster habe sich auch gestern wieder manifestiert, wo vor allem an den europäischen Börsen wieder neue Höchststände hätten verzeichnet werden können. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Plus von 0,76% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursplus in Höhe von 0,44% etwas schlechter ergangen sei. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe ebenfalls klar zulegen können und zur Schlussglocke einen Kursanstieg von 0,61% markiert. Anders als in Europa hätten sich die Investoren in den USA aber durchaus zurückhaltender vor den wichtigen Inflationsdaten verhalten. Zudem habe sich auch die Konsumstimmung in den USA im Februar überraschend eingetrübt, was die Zinshoffnungen ein wenig gestützt habe. So sei das Barometer für die Verbraucherlaune auf 106,7 Zähler von revidiert 110,9 Punkten im Januar gefallen. Während er mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursrückgang von 0,25% habe hinnehmen müssen, hätten der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Plus von 0,17% sowie der Technologie-Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Zuwachs von 0,21% etwas besser performen können.



An den Rohstoffmärkten hätten auch die Ölpreise zulegen können, wobei das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs ein wenig tiefer notiere. Aktuell liege der Preis heute Morgen für die Sorte Brent bei etwas über USD 83 je Fass. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenfalls wenig gefragt gewesen und notiere aktuell wenig verändert bei rund USD 2.030 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe seine jüngste Rally weiter fortgesetzt. Scheinbar habe das "Halving-Fieber" die Investoren bereits im Vorfeld gepackt, wodurch die verstärkte Nachfrage der ältesten und bekanntesten Cyberwährung einen kräftigen Schub verliehen habe und sie erstmals seit etwa zweieinhalb Jahren wieder die Marke von USD 57.000 hab überspringen lassen.



Was den Datenkalender betreffe, so präsentiere sich dieser etwas gefüllter als die Tage zuvor, wenngleich das Wochenhighlight erst morgen mit den Verbraucherpreisdaten auf der Agenda stehe. Heute erwarte uns hingegen vor allem das Wirtschafts-, das Industrie- sowie das Dienstleistungsvertrauen der Eurozone für Februar sowie die zweite Schätzung des US-BIP für Q4. Und in Bezug auf die auslaufende Berichtssaison würden uns noch die Unternehmen wie z.B. Flughafen Wien (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wien: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF), Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL), Universal Music (ISIN: NL0015000IY2, WKN: A3C291, Ticker-Symbol: 0VD) aus Europa sowie HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) , Dollar Tree (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR), Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) oder BAIDU (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) aus Übersee Einblick in ihre Bücher gewähren. Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen großteils schwächer präsentieren. (28.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Auch der zweite Handelstag der Woche verlief verhältnismäßig ruhig, zumal die Nachrichtenlage erneut dünn ausfiel und frische Impulse auch gestern wieder Mangelware waren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Interessant sei hierbei aber, dass es am europäischen Börsenparkett nur relativ wenig Zurückhaltung vor der morgen anstehenden Veröffentlichung des Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) für Januar in den USA gegeben habe, zumal dies der bevorzugte Inflationsindikator der FED sei. Wenn nämlich der PCE auf eine anhaltende Inflation hindeuten sollte, wie die jüngsten Daten zu Verbraucher- und Erzeugerpreisen in den USA, könnte sich dies auf die Geldpolitik der FED auswirken, wodurch der Zeitpunkt für den Beginn des ungeduldig herbeigesehnten Zinssenkungszyklus noch weiter nach hinten rücken könnte. Während dies bislang an den Aktienmärkten kaum negative Auswirkungen habe, seien die Renditen von Staatsanleihen in letzter Zeit wieder etwas angestiegen, was auf eine erhöhte Vorsicht unter den Marktteilnehmern hinsichtlich der Zinsaussichten hindeute. Aktuell werde die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinssenkung im Juni mit 62,9% gepreist.