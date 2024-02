Auch die europäischen Börsen hätten sich nach den überraschend schlecht ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Dienstag, gestern wieder optimistischer gezeigt und, mit Ausnahme des österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191), Kursgewinne verbuchen können. Unterstützend hätten sich dabei die gestern veröffentlichten Zahlen zur Industrieproduktion des Monats Dezember ausgewirkt. In der Eurozone habe die verarbeitende Industrie im Vergleich zum Vormonat um 2,6% mehr produzieren können und damit deutlich über den Konsensschätzungen gelegen, die einen Rückgang um 0,2% prognostiziert hätten. In diesem Umfeld habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 0,38% und der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) um 0,43% zulegen können. Der ATX habe sich mit einem Minus von 0,06% kaum von der Stelle bewegt.



Die Rohölvorräte seien in der Woche bis zum 9. Februar laut der US-Energieinformationsverwaltung (EIA) um 12,0 Mio. Fass auf 439,5 Mio. Fass gestiegen und hätten damit bei weitem die Erwartungen der Analysten übertroffen, die in einer Reuters-Umfrage nur einen Anstieg um 2,6 Mio. Fass erwartet hätten. Der Preis für Öl habe in der Folge gestern deutlich nachgegeben. Aktuell handele ein Fass der Nordseesorte Brent bei rund USD 81. Im Gegensatz dazu sei der Goldpreis gestern auf der Stelle getreten. Der Preis für eine Feinunze liege aktuell bei rund USD 1.990. Der Bitcoin habe gestern mit beachtlichen Kursgewinnen erstmals seit Ende 2021 wieder die Marke von USD 50.000 überwinden können und handele aktuell bei rund USD 52.000.



Aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes würden die Börsen in Schanghai und Shenzhen diese Woche geschlossen bleiben. In Japan und Hongkong würden die Aktienindizes mit leicht positivem Vorzeichen handeln.



Der Datenkalender für heute sei gefüllt mit spannenden Makrodaten aus den USA: Neben dem Empire State- und dem Philly Fed-Index stünden auch der Einzelhandelsumsatz und die Industrieproduktion auf dem Programm. (15.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die Verbraucherpreise in den USA im Januar fast doppelt so hoch waren wie das 2%-Ziel der US-Notenbank (VPI-Kernrate bei 3,9%), wurden Anleger dazu veranlasst, ihre Zinssenkungserwartungen erneut zu überdenken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für etwas Erleichterung habe dann gestern der Präsident der Chicagoer FED, Austan Goolsbee, gesorgt, der erklärt habe, der Weg zurück zum Inflationsziel von 2% sei auch dann noch machbar, wenn der Preisanstieg in den nächsten Monaten etwas stärker ausfallen sollte als erwartet und dass sich die Zentralbank davor hüten sollte, zu lange zu warten, bevor sie die Zinsen senke. Zinsfutures würden unterdessen darauf hindeuten, dass die Händler mehrheitlich von ersten Zinssenkungen im Juni ausgehen würden. An der Wall Street hätten daher gestern wieder Gewinne erzielt werden können: Das größte Plus habe dabei der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit 1,18% erzielt. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hätten um 0,96% bzw. 0,40% zulegen können. Auch die US-Staatsanleihen hätten den Verlusten vom Dienstag etwas entgegenwirken können. Die Rendite der zehnjährigen Bonds habe sich im Gegenzug von 4,318% auf 4,265% reduziert.