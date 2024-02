Am heutigen Dienstag werde zudem mit dem deutschen ZEW ein Stimmungsindikator für Februar veröffentlicht. Bei der Erwartungskomponente würden die RBI-Analysten eine Verbesserung von 15,2 auf 18,1 Punkte für realistisch halten. Bei der Komponente für die aktuelle Lage würden sie hingegen eine weitere Eintrübung des Stimmungsbildes von -77,3 auf -81,7 Punkte erwarten. Dies entspräche dem derzeit gedämpften Gesamtbild der größten Volkswirtschaft der Eurozone, die sich in einer Rezession befinde. Das definitive Highlight im heutigen Datenkalender stelle jedoch die Veröffentlichung der Verbraucherpreisinflation (VPI) für Januar in den USA dar. Sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflation hätten sich insbesondere in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sehr positiv entwickelt. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob sich dieser Disinflationstrend auch im Jahr 2024 fortsetzen werde. Der Konsens gehe derzeit von monatlichen Wachstumsraten von 0,2% (Gesamtinflation) und 0,3% (Kerninflation) aus. In der Jahresbetrachtung würde dies einen weiteren Rückgang beider Inflationsmaße implizieren (Gesamt-VPI: 3% vs. 3,4% im Dezember; Kern-VPI: 3,8% vs. 3,9% im Dezember).



Wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest ruhe der Handel in China sowohl auf dem Festland als auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong. Die übrigen asiatischen Börsen würden sich am Mittwoch mehrheitlich im grünen Bereich zeigen. Die Spanne reiche von einem aktuellen Plus nahe 1% beim südkoreanischen KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) bis zu einem deutlichen Plus über 2% beim japanischen Topix (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU).



Der Ölpreis habe am gestrigen Montag kaum verändert tendiert, da Zins- und Nachfragesorgen den Markt zu einer Pause veranlasst hätten, nachdem die Preise in der vergangenen Woche aufgrund der Spannungen im Nahen Osten, die zu Lieferengpässen führen könnten, um mehr als 5% hätten zulegen können. Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiere aktuell bei knapp über USD 82. Der kurzfristige Abwärtstrend des Goldpreises habe gestern eine Pause eingelegt, der Preis liege aktuell bei rund USD 2.020 je Feinunze. Bitcoin hingegen sei erneut stärker nachgefragt worden und gestern Abend über die Marke von 50.000 USD, den höchsten Stand seit Dezember 2021, geklettert.



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) habe am Montag erneut zugelegt und damit eine dreitägige Rally fortgesetzt, die den Wert des Unternehmens um fast 100% habe steigen lassen, nachdem ein wegweisender Ergebnisbericht in der vergangenen Woche gezeigt habe, dass die Ausgaben für künstliche Intelligenz den Umsatz stark ankurbeln würden. Allein am Montag seien die Aktien des Chipdesigners um 29% gestiegen.



Der weltgrößte Reisekonzern TUI (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) sehe sich dank steigender Urlaubsnachfrage auf dem Weg zu Geschäften wie vor der Corona-Pandemie. Sowohl für den Winter als auch für den Sommer lägen die Buchungen derzeit um 8% höher als vor einem Jahr. Dabei sollten die Kunden im Schnitt 4% mehr für ihren Urlaub ausgeben. Im gesamten Geschäftsjahr bis Ende September wolle das Unternehmen den operativen Gewinn weiter um mindestens ein Viertel auf den Rekordwert von mehr als EUR 1,2 Mrd. steigern. Mittelfristig solle das Ergebnis im Jahresdurchschnitt um 7 bis 10% zulegen. Die Aktie liege vorbörslich 5% im Plus. (13.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den europäischen Kapitalmärkten gab es gestern kaum bewegende Themen, vielmehr wartete man mit Spannung auf die Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA am heutigen Dienstag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auch wenn die Berichtssaison eine Atempause eingelegt habe, sei deren guter Verlauf der Stabilitätsanker an den Börsen geblieben. Das freundliche Börsenumfeld habe den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn infolgedessen in Richtung seines Rekordhochs gehievt. Der Leitindex sei am Montag um 0,65% auf 17.037 Punkte gestiegen. Am Dienstag vergangener Woche habe das Börsenbarometer seinen Höchststand bei knapp 17.050 Punkten erreicht. Ähnlich sei es den anderen europäischen Vertretern ergangen: Sowohl der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) als auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) hätten gestern zulegen können.Rückenwind erhalte der breite Aktienmarkt derzeit von der andauernden Rally der Technologiewerte in den USA. Diese werde abermals von der Aussicht auf hohe zukünftige Gewinne durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) getrieben. Als Aushängeschild dieses KI-Booms gelte derzeit NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA). Die Aktie des Chipherstellers habe allein im noch jungen Börsenjahr 2024 knapp um die Hälfte zugelegt und im gestrigen Verlauf erstmals jenen Börsenwert von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) zeitweise hinter sich gelassen. Beide Titel hätten neben anderen prominenten Mitgliedern dafür gesorgt, dass die NASDAQ an die Rekordserie der letzten Tage habe anknüpfen können. Erstmals sei der technologielastige Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) über die Marke von 18.000 geklettert. Auch der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) seien am Montag abermals in vorher nie erreichte Höhen gestiegen, bevor zum Ende des Börsentages erste Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten.