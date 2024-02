Es seien dabei abermals die üblichen Verdächtigen gewesen, die den Ton angegeben hätten. Denn während die Indices im europäischen Handel schwächelten, hätten NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ihren Erfolgslauf fortgesetzt und abermals neue Allzeithochs markiert. Letzterer habe dabei nur mehr knapp unter der prestigeträchtigen Hürde von 5.000 Punkten geschlossen.



In Asien herrsche zum Auftakt des neuen Handelstages ein gemischtes Bild. Während die Mehrheit der Aktienbörsen fester handele, hinke China abermals hinterher. Die Stützungsmaßnahmen der Regierung würden bislang nur bedingt Erfolg zeigen. Dass gestern auch noch der Vorsitzende der chinesischen Börsenaufsicht CSRC gefeuert worden sei, trage offensichtlich ebenfalls wenig zur Beruhigung bei.



Makroseitig seien heute keine nennenswerten Impulse zu erwarten. Der Unternehmenskalender sei dafür umso praller gefüllt, wobei der Sektor des defensiven Konsums ein klares Übergewicht habe.



Am Rohstoffmarkt sei der Handel zuletzt vergleichsweise ruhig verlaufen. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe sich moderat verteuert, liege jedoch immer noch unter USD 80,00. Der Goldpreis habe sich kaum bewegt und damit seine nun schon seit November andauernde Seitwärtsphase fortgesetzt. Der Bitcoin hingegen scheine die Gewinnmitnahmen nach der ETF-Zulassung verdaut zu haben und attackiere wieder die Marke von USD 45.000. (08.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Konjunkturdaten waren am gestrigen Handelstag Mangelware, für Bewegung an den Kapitalmärkten war aber dennoch gesorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Fokus sei dabei unter anderem die Äußerung des regionalen Notenbank-Präsidenten aus Minneapolis, Neel Kashkari, gestanden. Dieser habe die Meinung vertreten, zwei bis drei Zinssenkungen der US-Notenbank FED in diesem Jahr seien gerechtfertigt, was deutlich weniger aggressiv wäre als derzeit vom Markt gepreist. Nach wie vor liege die Markterwartung bei einer Senkung von 125 BP, im Zuge von fünf Zinsschritten, wobei der erste Cut bereits für Mai anvisiert werde. Die Renditen der US-Staatsanleihen hätten daraufhin aber nur moderat angezogen.