Die US-Börsen hätten am Donnerstag ihre Vortagesverluste hingegen wettgemacht. Vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag habe der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sogar erstmals in seiner rund 140-jährigen Geschichte über 38.500 Punkten geschlossen. Der Schreck über wohl auch im März noch unverändert hohe Leitzinsen sei vorerst einmal schnell verdaut worden. Die gestrigen Zugewinne an der Wall Street und der NASDAQ seien zum einen von wieder stark laufenden Technologie-Aktien beflügelt worden. Dabei sei mit Spannung auf die nachbörslich erwarteten Quartalsberichte weiterer Tech-Giganten wie Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) gewartet worden. Zum anderen hätten Meldungen zu angeblich fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung ziviler Geiseln Auftrieb gegeben. Daraufhin seien vor allem die Ölpreise kräftig gesunken, die zu Beginn der Auseinandersetzungen deutlich angestiegen seien. Der Dow Jones habe den Handelstag mit einem Plus von 0,97% beendet. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich am Donnerstag um 1,25% erholt, der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um 1,21%. Bei Letzterem seien die Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte noch ausgeprägter gewesen als unter den Standardwerten.



Wie bereits weiter oben angedeutet, hätten die Ölpreise gestern weiter nachgegeben. Aktuell notiere ein Fass der Nordseesorte Brent bei rund USD 79. Im Gegensatz habe der Goldpreis etwas zulegen können. Eine Feinunze des Edelmetalls koste aktuell rund USD 2.055. Der Bitcoin habe sich ebenso erholen können und werde nunmehr rund um die Marke von USD 43.000 gehandelt.



Die meisten asiatischen Börsen würden sich heute Morgen - zum Teil sogar deutlich - fester präsentieren; einzig Chinas Aktienindices seien von negativen Vorzeichen geprägt.

Der Datenkalender sei auch heute befüllt mit einigen wenigen, dafür umso wichtigeren Makrodaten: Der US-Arbeitsmarkt stehe ganz klar im Fokus des Interesses. Auch unternehmensseitig stünden wieder große Firmennamen im Kalender, die heute Quartalszahlen veröffentlichen wollten. (02.02.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zu den US-Börsen konnten deren europäische Pendants die Zinssitzung der US-Notenbank FED erst am gestrigen Donnerstag verarbeiten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).FED-Chef Jerome Powell habe am Mittwoch deutlich gemacht, er halte eine Zinssenkung im März "nicht für wahrscheinlich". Auch der Mai sei zum aktuellen Zeitpunkt offenbar nicht der von FED-Chef Powell favorisierte Beginn des Zinssenkungszyklus. Alles hänge davon ab, wie sich Inflation und Konjunktur entwickeln würden, wobei Powell auch betont habe, dass die FED keinen schwachen Arbeitsmarkt sehen wolle. Das wiederum lasse Interpretationsspielraum in beide Richtungen. Daher hätten parallel veröffentlichte Daten zum US-Arbeitsmarkt für Erleichterung an den Börsen gesorgt. Die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe seien mit 224.000 über der durchschnittlichen Analystenprognose von 212.000 ausgefallen. Dennoch sei es bei ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191), DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) nach der starken Entwicklung vom Mittwoch zu leichten Verlusten in einer Größenordnung von um die -0,2% gekommen.