Der US-Arbeitsmarkt habe sich unterdessen gestern schwächer als angenommen gezeigt: Die ADP-Beschäftigungsänderung in den USA im Januar habe mit 107.000 neu geschaffenen Stellen unter den Erwartungen von im Schnitt 150.000 Stellen gelegen. Im Vormonat Dezember seien mit 158.000 noch deutlich mehr neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Im Gegensatz zum Euroraum werde die Inflation in den USA vorrangig durch den starken Arbeitsmarkt getrieben. Dass dieser sich nun aber abschwäche, könne den Währungshütern den Kampf gegen die Inflation etwas erleichtern. Zusätzlich zur FED-Sitzung hätten auch schlecht ausgefallene Quartalsberichte bei einigen Tech-Werten wie etwa Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) oder AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) belastet, weshalb der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit -1,94% gestern am meisten Federn habe lassen müssen. Aber auch der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) seien unter Abgabedruck gekommen und hätten letztendlich -1,61% bzw. -0,82% verloren.



Deutlich zunehmende Rohöllagerbestände in den USA hätten den Ölpreis gestern merklich belastet. Aktuell handele ein Fass der Nordseesorte Brent bei rund USD 81. Im Gegensatz dazu sei der Goldpreis gestern auf der Stelle getreten. Der Preis für eine Feinunze liege aktuell bei rund USD 2.040. Der Bitcoin habe sich gestern gewohnt volatil gezeigt und deutliche Kursverluste verbuchen müssen. Aktuell notiere eine digitale Münze um die Marke von USD 42.000.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. Während Hongkong und Festland-China bereits mit einem deutlichen Plus handeln würden, notiere Japan mit Abschlägen.



Der Datenkalender sei auch heute wieder gefüllt mit spannenden Makrodaten. Als Highlight würden dabei Zahlen zum Verbraucherpreisindex und der Arbeitslosenquote in der Eurozone präsentiert. (01.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der vorläufige Verbraucherpreisindex in Deutschland ist im Januar 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9% gestiegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies habe den niedrigsten Wert seit Juni 2021 markiert und auch unter den Erwartungen von 3,0% gelegen. Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2023 hätten sich die Verbraucherpreise voraussichtlich um 0,2% erhöht. Dieser Rückgang der Inflationsrate von 3,7% im Dezember 2023 auf 2,9% im Januar 2024 sei teilweise auf niedrigere Energiepreise (-2,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat) zurückzuführen, während sich die Preise für Lebensmittel mit einer Rate von 3,8% weiterhin deutlich verteuert hätten. In Frankreich habe sich der Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1% erhöht, was den niedrigsten Wert seit Februar 2022 darstelle. Im Dezember 2023 habe die Inflationsrate noch bei 3,7% gelegen. Das makroseitige Highlight des gestrigen Handelstages sei allerdings die FED-Sitzung gewesen, die erst stattgefunden habe, als die europäischen Börsen bereits geschlossen gewesen seien. In Europa hätten sich Anleger im Vorfeld daher zurückhaltend gezeigt: Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten die Verkäufer überwogen, weshalb die beiden Aktienindices den Handelstag mit einem Minus von 0,40% bzw. 0,31% beendet hätten. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich kaum bewegt, habe aber immerhin mit einem Plus von 0,04% schließen können.