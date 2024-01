Nach einer durchaus erfreulichen Vorwoche hätten sich die Anleger am gestrigen Montag in Europa vornehm zurückgehalten. In dieser von Vorsicht geprägten Stimmung hätten die europäischen Aktienindices den Börsentag gemischt beendet, aber in Summe wenig verändert. Der deutsche DAX habe mit einem Minus von 0,12% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant, dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), mit einem Kursplus in Höhe von 0,08% etwas besser ergangen sei. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe etwas mehr Federn lassen müssen und zur Schlussglocke einen Kursrückgang von 0,25% markiert. Auch in den USA sei die Handelswoche durchaus verhalten gestartet. Aber anders als in Europa hätten sich die großen Indices vor allem in der zweiten Handelshälfte Stück für Stück weiter nach oben gearbeitet und allesamt auf neuen Höchstständen geschlossen. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zum Schluss einen Kursanstieg von 0,59% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit 0,76 % etwas besser performt habe. Die Tech-Werte hätten am meisten zugelegt, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Plus von 1,01% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise gemischt entwickelt: Während die europäische Sorte Brent moderat habe zulegen können, habe die US-Sorte WTI einen Preisrückgang in Höhe von mehr als zwei Prozent hinnehmen müssen. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs ein wenig höher, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent bei rund USD 83 je Fass angesiedelt sei. Gold sei im gestrigen Umfeld moderat nachgefragt gewesen und notiere aktuell bei knapp USD 2.035 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe seine jüngste Erholung weiter fortgesetzt und notiere heute Morgen bei rund USD 43.300.



Was den Datenkalender betreffe, so sei dieser heute wirklich prall gefüllt: So stünden für Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und der Eurozone die vorläufigen BIP-Zahlen für Q4 sowie die Verbraucherpreisentwicklung für Januar aus Spanien auf der Agenda. Zudem würden auch das Wirtschafts-, das Industrie- sowie das Dienstleistungsvertrauen der Eurozone für Januar vermeldet. Und bei der Berichtssaison würden heute mit Alphabet (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE), GM (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) etc. vorwiegend große Unternehmen aus der ersten Reihe mit den Hufen scharren und uns Einblick in ihre Bücher geben.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren, wobei sich vor allem die chinesischen Werte erneut mehrheitlich im Minus befinden würden. (30.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich zu Wochenbeginn lediglich verhalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Neben dem stimmungsdämpfenden Urteil im Falle der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) habe auch die Entwicklung im Nahen Osten für eine gewisse Kaufzurückhaltung gesorgt. Am Wochenende seien nämlich drei US-Soldaten in Jordanien bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen, wobei die USA dafür eine militante proiranische Gruppe verantwortlich machen würden. Damit nehme auch für US-Präsident Biden der politische Druck zu, wodurch die Furcht vor einer möglicherweise direkten Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Ölförderland Iran zunehme. Aber auch der US-Arbeitsmarktbericht für Januar sowie die am Mittwoch anberaumte US-Notenbanksitzung sowie das englische Pendant am Donnerstag hätten die Anleger sicherheitshalber in der Deckung verharren lassen. Dabei gehe es zwar nicht um das tatsächliche Ergebnis an diesen Tagen, zumal alles andere als ein Festhalten am aktuellen Zinsniveau eine Überraschung darstellen würde, sondern vielmehr um den nachfolgenden Begleittext. Auch wenn die Notenbanker vermutlich versuchen würden, verfrühte Zinssenkungsfantasien zu dämpfen, so würden sich die Marktteilnehmer zumindest einen Hinweis darauf erwarten, wann die Notenbanken mit dem Zinssenkungszyklus beginnen könnten.