Die überwiegend soliden Einkaufsmanagerindices hätten gemeinsam mit starken Quartalsberichten einiger (Technologie-)Unternehmen für eine eindeutig positive Stimmung an den globalen Aktienmärkten gesorgt. Unter den US-amerikanischen Börsen hätten der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zudem bereits zu Handelsbeginn Allzeithöchststände verzeichnet. Zum Handelsschluss seien beide Aktienindices schließlich mit einem geringeren Plus von 0,08% und 0,55% über die Ziellinie gegangen. Noch deutlicher seien die Zuwächse an den europäischen Aktienmärkten ausgefallen, sodass der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) und der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) rund 1,4% bzw. 1,6% verbucht hätten. Als klarer Spitzenreiter sei jedoch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit +2,2% hervorgegangen.



An den Rohstoffmärkten habe sich der Ölpreis ebenso leicht fester präsentiert, nachdem geopolitische Spannungen im Roten Meer nach wie vor einen Unsicherheitsfaktor für das Angebot darstellen würden und in der vergangenen Woche eine unerwartet große Menge an US-Rohöllagerbeständen entnommen worden sei. Folglich handele ein Barrel der Nordseesorte Brent aktuell bei USD 80,50. Demgegenüber habe der Goldpreis leicht nachgegeben, sodass eine Feinunze des Edelmetalls derzeit USD 2.015 koste. Der Bitcoin notiere aktuell knapp unter der Marke von USD 40.000.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen fester zeigen, nachdem die chinesische Notenbank gestern eine weitere Maßnahme zur Stützung der heimischen Wirtschaft bekannt gegeben habe. Demnach sollten mit der Senkung des Reservesatzes für Geschäftsbanken Anfang Februar die Kreditvergabe für Banken erleichtert werden und umgerechnet knapp EUR 128 Mrd. in das Finanzsystem einfließen.



Datenseitig gehe es heute mit den deutschen ifo-Indices sowie dem Zinsentscheid der EZB spannend weiter, wobei ein Abweichen vom aktuellen Zinsniveau als überaus unwahrscheinlich gelte. (25.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte standen gestern die Januar-PMI-Daten für Deutschland, den gesamten Euroraum sowie die USA auf dem Programm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Den Beginn habe dabei Deutschland gemacht, wo der PMI für das verarbeitende Gewerbe von 43,3 auf 45,4 habe ansteigen können und somit die Erwartungen von 43,7 deutlich hinter sich gelassen. Der deutsche Stimmungsindikator habe jedoch hinsichtlich des Dienstleistungssektors etwas schwächer abgeschnitten, da der Wert im Vergleich zum Dezember von 49,3 auf 47,6 geschrumpft sei. Dementgegen seien Analysten im Vorfeld von einer marginalen Verbesserung des Index ausgegangen. Für den Euroraum habe sich ein sehr ähnliches Bild gezeichnet, denn auch hier habe der Stimmungsindikator für das verarbeitende Gewerbe zu überzeugen gewusst, sodass mit einem Wert von 46,6 (zuvor: 44,4) die Konsensschätzung in Höhe von 44,8 übertroffen worden sei. In puncto Dienstleistungs-PMI sei jedoch ebenso ein Rückgang von 48,8 auf 48,4 verzeichnet worden, obwohl Analysten einen leichten Anstieg in Aussicht gestellt hätten. Zu guter Letzt seien gestern die PMIs in den USA für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen veröffentlicht worden, welche jeweils unerwartet hohe Anstiege aufgewiesen hätten. So sei ersterer Index von 47,9 auf 50,3 angewachsen, während zweiterer den Sprung von 51,4 auf 52,9 gemacht habe. Konsensschätzungen hätten sich auf ein Halten des Vormonatswertes bzw. einen leichten Rückgang belaufen.