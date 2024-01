Die Chip-Aktien hätten am Freitag ebenfalls kräftig zugelegt, nachdem TSMC (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) bekanntgegeben habe, dass das Unternehmen in diesem Quartal wieder mit einem soliden Wachstum rechne. Infolgedessen hätten sich die großen Chipwerte an die Spitze des Marktes gesetzt, wobei die meisten Titel zwischen 3 und 7% hätten dazugewinnen können. Ansonsten habe die Berichtssaison bisher wenig Überraschungen gebracht. Die großen US-Banken seien bereits im Rückspiegel zu sehen und in dieser Woche sind einige große Technologiewerte

an der Reihe. Die Prognosen sind hier sehr optimistisch, für die "glorreichen Sieben" wird

mittlerweile ein durchschnittliches Gewinnwachstum von über 45 % erwartet. Auch im

Versorgersektor geht der Konsens von einem starken Gewinnwachstum aus. Weniger

zuversichtlich sind die Prognosen für den Energie- und den Gesundheitssektor.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen den Trend der letzten Woche fortsetzen, mit China im Minus und Japan im Plus. Der Ölpreis der Sorte Brent liege derzeit bei rund USD 77 pro Barrel. Die Entwicklungen im Roten Meer rund um die Angriffe der Huthi würden an den Finanzmärkten zwar aufmerksam verfolgt, würden aber derzeit nicht zu einem Anstieg des Ölpreises führen. Ein ausgleichender Faktor sei hier die Spekulation um die Schwäche des größten Ölimporteurs China. Der Goldpreis notiere bei rund USD 2.020 und der Bitcoin bei rund USD 41.000. Die von den Krypto-Enthusiasten erhofften hohen Kapitalzuflüsse der neuen Bitcoin-ETFs dürften dem digitalen Vermögenswert noch keinen starken Auftrieb

verleihen.



In dieser Woche würden eine Reihe von Stimmungsindikatoren das Marktgeschehen beeinflussen und am Freitag werde die PCE-Inflationsrate aus den USA veröffentlicht. Diese

werde bekanntlich von der US-Notenbank als Maßstab für das Inflationsziel herangezogen und gelte daher als wichtiger Wert für die Entscheidungen der FED. (22.01.2024/ac/a/m)





