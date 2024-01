An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise von den geopolitischen Unsicherheiten nicht weiter profitieren können und sich entsprechend etwas schwächer entwickelt. Heute Morgen notiere der Preis für die Sorte Brent bei rund um USD 78 je Fass. Gold habe im gestrigen Umfeld zumindest ein wenig profitieren können und notiere aktuell bei rund USD 2.050 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe ebenfalls keine großen Sprünge gemacht und notiere heute Morgen wenig verändert bei rund USD 42.600.



Was den heutigen Handelstag betreffe so signalisiere bereits der Blick auf den Datenkalender, dass es nach dem eher ruhigen gestrigen Tag heute wieder eine Vielzahl von Impulsen gebe. So stünden für Deutschland und die Eurozone die ZEW-Konjunkturerwartungen und für die USA der Empire State Index für Januar auf der Agenda. Während der Konsens beim ZEW nur von einer sehr geringen Abweichung von den jüngsten Zahlen ausgehe, falle die RBI-Erwartungshaltung für die Zukunftskomponente ein wenig verhaltener aus als jene des Marktes. In Bezug auf den Empire State Index, der einen führenden Indikator für das verarbeitende Gewerbe im Bundesstaat New York darstelle, gehe der Konsens zwar von einer Verbesserung aus, verbleibe aber den Erwartungen nach weiterhin im kontraktiven Bereich. Darüber hinaus drehe sich auch die US-Berichtssaison munter weiter, wobei für heute vor allem die Zahlen der Schwergewichte Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) im Fokus stünden.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen mehrheitlich im negativen Terrain präsentieren, wobei der Hang Seng CE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) mit einem Kursminus von knapp 2% leicht hervorsteche.



Der Lufthansa-Konzern (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) suche auch in diesem Jahr zahlreiche Arbeitskräfte: Insgesamt wolle das Unternehmen rund 13.000 Menschen in den unterschiedlichsten Berufen einstellen, was in etwa den Neueinstellungen aus dem Vorjahr entsprechen würde. Dabei sollten in etwa zwei Drittel der Neueinstellungen die in der Vergangenheit ausgeschiedenen Arbeitskräfte ersetzen und bei einem Drittel solle es sich um zusätzliche Beschäftigte handeln. Die Aktien hätten mit -0,35% leicht im Minus geschlossen.



Zuwächse im wichtigen Weihnachtsgeschäft würden der Parfümeriekette Douglas Schwung für einen möglichen Gang an die Börse geben. Das Unternehmen habe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 den Umsatz um 8,3% auf rund EUR 1,56 Mrd. steigern können, wobei sowohl das Filial- als auch das Online-Geschäft habe zulegen können. Gerüchten zufolge würden die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen, wodurch der Börsengang des Unternehmens bereits im März erfolgen könnte. (16.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte konnten zu Wochenbeginn nicht an den überwiegend freundlichen Verlauf der Vorwoche anknüpfen, was wahrscheinlich auch daran lag, dass gestern die US-Märkte aufgrund des Martin Luther King Feiertages als wichtiger Taktgeber ausfielen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zudem hätten vor allem die frischen Wirtschaftsdaten aus Deutschland die Stimmung gedämpft: Das Bruttoinlandsprodukt sei auch im vierten Quartal erneut geschrumpft, weswegen sich Deutschland wieder in einer (technischen) Rezession befinde. Nach vorläufigen Daten sei das BIP 2023 preisbereinigt im Vergleich zum Vorjahr um 0,3% gesunken. Und auch der vom Wochenende demokratiefreundliche Wahlausgang in Taiwan und die wortkarge Reaktion Chinas hätten den internationalen Investoren naturgemäß keinen Kaufanreiz geliefert, zumal davon auszugehen sei, dass sich dies zukünftig wohl nicht unbedingt verbessernd auf die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China auswirken dürfte. Als übergeordnetes Damoklesschwert verbleibe aber auch weiterhin die Unsicherheit über die vorherrschende Geldpolitik der Notenbanken, da sowohl vonseiten der USA als auch von der Eurozone die voreiligen Zinssenkungsfantasien zuletzt einen Dämpfer erhalten hätten.In diesem impulsarmen Umfeld hättenb die europäischen Indices die anfänglich erzielten Kursanstiege schnell wieder abgegeben, wobei der Handelsverlauf in einer recht überschaubaren Bandbreite stattgefunden habe. Schlussendlich habe der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den Handelstag mit einem Minus in Höhe von 0,49% beendet, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursrückgang in Höhe von 0,57% ähnlich ergangen sei. Nur der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich den negativen Vorgaben seiner europäischen Pendants entziehen können und habe ein Kursplus von 0,35% zu Handelsschluss über die Ziellinie gerettet.