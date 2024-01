Die insgesamt enttäuschenden Makrodaten hätten sich - kaum überraschend - eher negativ an den globalen Aktienmärkten niedergeschlagen. In Europa hätten somit fast ausschließlich Einbußen verkraftet werden müssen, wenn auch diese kaum deutlicher als -1% ausgefallen seien. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe hierbei mit -0,86% mit am stärksten verloren. Die US-amerikanischen Börsen hätten sich hingegen etwas fester präsentiert. Während der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) leicht ins Minus abgerutscht sei, hätten der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sowie der DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) marginale Zuwächse verzeichnet.



Weitaus mehr Bewegung habe gestern an den Rohstoffmärkten geherrscht. So sei der Ölpreis in Reaktion auf die iranische Übernahme eines Öltankers vor der Küste des Omans und der folglich verstärkten Gefahr einer Eskalation des Konfliktes im Nahen Osten um zwischenzeitlich 3% gestiegen. Derzeit handele ein Barrel der Nordseesorte Brent somit bei rund USD 79. Der Goldpreis sei hingegen auf der Stelle getreten, sodass dieser aktuell bei rund USD 2.030 liege. Nachdem die US-Börsenaufsicht vor zwei Tagen die ersten Bitcoin ETFs auf den Spot Preis genehmigt habe, hätten gestern einige der börsengehandelten Fonds erstmals den Handel aufgenommen. Dementsprechend sei die Kryptowährung auf den höchsten Stand seit Dezember 2021 geklettert und handele heute Morgen bei knapp USD 46.000.



Der heutige Tag bringe zwar keine weiteren Makrodaten mit sich, jedoch werde es nun auf Unternehmensseite spannend. Denn mit den heute erscheinenden Quartalsergebnissen der vier großen US-Banken (JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC)) werde offiziell die Berichtssaison eingeläutet.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt zeigen. (12.01.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Dezember stand gestern mit Sicherheit das makroökonomische Highlight der Woche auf der Agenda, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Inflationsdaten würden nämlich eine erhebliche Rolle hinsichtlich der kommenden Zinsentscheide der FED spielen. Schlussendlich habe der Verbraucherpreisindex mit 3,4% einen überraschend starken Anstieg gegenüber dem Vormonatswert von 3,1% verzeichnet. Analysten hätten im Vorfeld eine geringere Erhöhung auf lediglich 3,2% erwartet. Im Gegensatz dazu habe die Kernrate zwar einen marginalen Rückgang von 4,0% auf 3,9% aufgewiesen, die Konsensschätzung von 3,8% habe damit aber dennoch nicht erreicht werden können. Somit seien die Verbraucherpreise für den vergangenen Monat in Summe enttäuschend ausgefallen, was den Anfang einer Zinssenkungsperiode womöglich weiter in die Ferne rücke und den Optimismus der Anlegerschaft hinsichtlich der ersten Zinskürzung im kommenden März dämpfen sollte.