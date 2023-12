An den US-Börsen sei diese Rally gestern munter weiter gelaufen. Zinshoffnungen nach neuen Konjunkturdaten hätten die Wall Street im Handelsverlauf ins Plus gehievt. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 0,9% höher geschlossen, der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um 1,3% zugelegt, der breit gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 1,03%. Was aber habe für diesen plötzlichen "Optimismus" gesorgt? Das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im Sommer nicht ganz so kräftig gewachsen wie ursprünglich gedacht. Dies habe die Hoffnung der Investoren auf bald fallende Leitzinsen der US-Notenbank FED verstärkt. Die Währungshüter würden versuchen, mit höheren Zinsen die Inflation zu dämpfen, ohne der Konjunktur allzu stark zuzusetzen. Nun aber würden die Wirtschaftsdaten tendenziell auf eine Abschwächung hindeuten. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen sei im Gegenzug zum steigenden Kurs zeitweise auf bis zu 3,829% nach unten gefallen - nach 3,877% am Mittwoch. Die Hoffnung auf fallende US-Zinsen habe auch den US-Dollar gedrückt. Die europäische Gemeinschaftswährung, der Euro, habe somit auf 1,10 US-Dollar zugelegt.



Bei den Ölpreisen sei es indes nach dem Austritt von Angola aus der OPEC zunächst wieder nach unten gegangen. Die Nordsee-Sorte Brent und die US-Sorte WTI hätten sich jeweils ein wenig verbilligt. Erstere notiere somit wieder unterhalb der USD 80-Marke pro Fass (159 Liter). Die Mitgliedschaft in der Organisation Erdöl exportierender Länder sei nicht im nationalen Interesse des afrikanischen Landes, habe Öl-Minister Diamantino Azevedo am Donnerstag in einer Fernsehansprache gesagt. Zudem habe Angola innerhalb des Energie-Kartells keine relevante Rolle gespielt. Würde man weiter Mitglied bleiben, könnte man früher oder später zu Produktionskürzungen gezwungen werden. Dies würde den Zielen des Landes entgegenstehen. Als Folge dessen rechne der Markt nun mit einem großzügigeren Öl-Angebot. Der Goldpreis habe über Nacht wieder ein wenig zulegen können und halte aktuell bei USD 2.048 je Feinunze. Auch der Bitcoin zeige weiter Stärke und handelt derzeit bei rund USD 44.100.



Chinas Aktienindices lägen heute Morgen einmal mehr durchgehend klar im Minus, wobei insbesondere Technologiewerte starke Verluste erleiden würden, während sich die anderen asiatischen Börsen heute Morgen zumindest leicht im Plus zeigen würden. Im Datenkalender stünden heute US-Konsumdaten für November ebenso wie PCE-Preisindexdaten auf der Agenda. (22.12.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Europas Börsen haben sich am Donnerstag weitgehend gut gehalten, hatten aber letztlich großteils nicht die Kraft sich noch ins Plus durchkämpfen zu können, som die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der DAX habe somit zum Handelsschluss 0,27% tiefer gelegen als zum Vortagesschluss und sich damit weiter von der 17.000er-Marke entfernt, die er in der vergangenen Woche erstmals in seiner Geschichte übersprungen habe. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe 0,2% nachgegeben, während der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) immerhin mit einem minimalen Plus den Handelstag habe beenden können. Auf Jahressicht komme der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf ein Plus von gut 20%. Spekulationen auf eher früher denn spätere Zinssenkungen in den USA und in der Eurozone hätten die Rally zum Jahresschluss hin angefacht.