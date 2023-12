Der Ölmarkt bleibe aufgrund der aktuellen Lage im Roten Meer weiterhin angespannt. Gestern sei der Ölpreis jedoch auf der Stelle getreten. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 80. Der Goldpreis habe gestern einen leichten Rückgang und handelt aktuell bei rund USD 2.040 je Feinunze verzeichnet. Der Bitcoin habe gestern wieder kräftig zulegen können und handele derzeit bei rund USD 43.500.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. Während Hongkong und Festland-China sich im positiven Bereich befinden würden, handele Japan aktuell mit Abschlägen. Im Datenkalender stünden heute das endgültige US-BIP für das abgelaufene dritte Quartal und der Philly Fed Herstellungsindex für das Monat Dezember.



Über die Russland-Tochter wolle die Raiffeisen Bank International (+12,8%) den 27,8-prozentigen Anteil, den aktuell die in Russland ansässige "Rasperia Trading Limited" an der STRABAG (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) (+ 9,3%) halte, erwerben. Dem Deal stünden noch zahlreiche Due Diligence- und Behördenprüfungen bevor, beim Zustandekommen könnte er sich aber für beide Unternehmen auszahlen. Die STRABAG wäre einen umstrittenen Anteilshaber, der sich auf der EU-Sanktionsliste befinde, los und die RBI könnte ihr Engagement in Russland weiter reduzieren, denn es sei geplant das STRABAG-Aktienpaket von Raiffeisen Russland in Form einer Sachdividende an die RBI weiterzugeben.



Das US-amerikanische Kurier- und Logistikunternehmen FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) (-12,1%) habe die Umsatzprognose für das Gesamtjahr senken müssen und rechne nun mit einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Diese Nachricht habe auf die Stimmung in der gesamten Branche gedrückt und auch die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) (-2,4%) mit nach unten gezogen. (21.12.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Datenseitig stand gestern in den USA das Verbrauchervertrauen im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Laut dem Conference Board sei jenes von 102,0 im Vormonat auf 110,7 im Dezember gestiegen und habe die Erwartungen von im Schnitt 103,8 dabei deutlich übertreffen können. Zusätzlich dazu bekämen US-Aktienindices derzeit Unterstützung von den Zinssenkungserwartungen. Laut dem Terminmarkt-Indikator an der Börse Chicago rechne der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 75% mit einer ersten Zinssenkung bereits im März des kommenden Jahres. Bei so viel Optimismus biete es sich an, einen Blick auf den Fear and Greed Index von CNN zu blicken. Dieser nehme anhand verschiedener Kennzahlen eine relative Bewertung des Aktienmarktes auf Basis der Emotionen Angst und Gier vor. Dieser habe sich am Freitag vergangener Woche von Gier auf extreme Gier geändert und sende damit ein kleines Warnsignal. Die US-Aktienmärkte seien gestern dennoch positiv in den Tag gestartet. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hätten dabei zwischenzeitlich sogar Rekordwerte erreichen können. Gegen Ende des Handelstages habe sich das Blatt allerdings gewendet und Gewinnmitnahmen dazu geführt, dass alle wesentlichen Indices mit deutlichen Abschlägen aus dem Handel gegangen seien.